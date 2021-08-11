遭惡作劇？火龍果花竟「集體戴套」 果農：為求好孕

彰化連日豪雨，火龍果園卻出現塑膠杯套在火龍果花上，不少人誤以為是遭人惡作劇。（記者陳冠備攝）

2021/08/11 19:51

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化連日豪雨不斷，造成不少農業損失，尤其以火龍果最為嚴重，不過也有農民提早防範，趕緊在火龍果花苞上蓋上塑膠杯，減少夜間降雨時花粉被雨水沖散而影響著果，不過，這奇特護果方式被誤以為是有人在搞破壞，對植物惡作劇。農民笑說，火龍果開花只有「一夜情」，所以授粉時一定要保持乾燥，才能生出又大又甜的火龍果啦。

彰化地區7月底開始下起豪雨，連下超過1週，不少農田泡水，最近適逢火龍果產期，有農民趁火龍果開花前在花苞上套上塑膠杯，以免心血「二度泡湯」，也有人用夾子夾住花苞前方，減少花萼受潮，但這些「違和」的防水方式引發議論紛紛。

曾獲彰化火龍果評鑑三屆冠軍的農民陳勝得說，這是不得已的作法，因為火龍果結成果實完整度最大關鍵就在於開花期！他說，火龍果習性夜間開花，花期只到早上，這期間唯一要做的事就是授粉，因此花苞要保持乾燥，才不會讓花萼受潮影響授粉，若授粉不完整會影響果實完整度，甚至產生畸形果，所以，為了讓火龍果好好受孕，這「一夜情」一定要保護好。

陳勝得也說，火龍果花苞套上塑膠杯雖可減少雨淋，但有部分品種會展延不夠，雖也能授粉，但果實容易偏小，因此現在也有農民利用夾子，夾住花苞前端防水，讓授粉更多更完整。

「這次下雨下太久了！」2020年彰化火龍果評鑑冠軍農民謝富坤說，這次豪雨一波接一波，幾乎比梅雨季還長，又剛好遇上火龍果產期，已結果的只能眼睜睜看著泡湯，但準備開花的一定要保護好，前後花了3天套了超過5000個塑膠杯來防護，這比以往颱風過境只要花1天套杯子還要忙碌，但為了降低損失，只能這麼做了。

對此，台中區農業改良場說明，火龍果產期約半年，其中，每年7至8月約每7至10天開花一次，且幾乎都是晚上8點開花，到隔天上午8點凋謝，而火龍果花屬雌雄同體，不需蜜蜂授粉，因此開花期間保持乾燥就相當關鍵，套上塑膠杯防水效率佳，且一天就可以拿下，不影響日曬，也可以重複使用。

農民將塑膠杯套在火龍果花上，保護花苞正常授粉。（記者陳冠備攝）

台中區農改場指出，紅龍果於開花前套塑膠杯保護花朵，可避免夜間降雨時花粉被雨水沖散而影響著果。（台中區農改場提供）

也有農民利用夾子，夾住花苞前端方式防水，讓授粉更多更完整。（陳勝得提供）

火龍果開花期間若遇大雨沒防護，花苞容易淋濕就無法授粉，也難以結成正常果實。（記者陳冠備攝）

大雨不斷，火龍果農利用套網保護果實免於水傷，也用塑膠杯套花苞，保護正常授粉。（記者陳冠備攝）

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