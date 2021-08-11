獨家》曾列10大景點 全台最大廢墟 「台灣民俗村」內部影像曝光

曾經名列全台10大旅遊景點的彰化縣花壇鄉台灣民俗村，去年慶豐門在怪手鏟除下倒塌畫面。 （資料照，民眾提供）

2021/08/11 18:48

〔記者湯世名／彰化報導〕震撼！彰化縣花壇鄉台灣民俗村曾經名列全台10大旅遊景點，財團擬開發為惠來產業園區，包括慶豐門、劇場與遊樂區等區塊都在怪手鏟除下倒塌，新北投車站、蒸汽火車頭等歷史建物也都拆遷，令鄉民不勝唏噓，最近有民眾以空拍機穿越整個52公頃園區最後巡禮，發現僅剩飯店、三合院、奠安宮舊廟3個建物，其餘全部變成空地，內部最新景象曝光，民眾驚呼真的幾乎拆光光，「只剩回憶」。

1987年台灣民俗村創辦人施金山成立金景山實業股份有限公司，在花壇鄉灣雅村三芬路興建台灣民俗村，園區總面積廣達52公頃，結合歷史、古蹟、民俗、文化、教育、遊樂、休閒等多功能旅遊勝地，大門「慶豐門」仿清朝彰化縣城西門，整座城門是園區出入口的象徵，園區設有麻豆林家四合院、柳營劉氏洋樓、嘉義廖氏診所、北斗奠安宮媽祖廟、鹿港施家古厝、台中武德殿、嘉義蔡家古厝、斗六一條龍、員林寺等，充滿復古懷舊風味。園區內還有具有歷史價值的新北投車站、台鐵國寶級CT273蒸汽火車頭。

台灣民俗村1993年12月開幕，開幕當天遊客擠爆園區，周邊塞車回堵長達數公里之遠，園區內的大飯店嘯月山莊也一房難求，盛極一時。

不料，民俗村營運期間發生921大地震，觀光人潮銳減，營運開始走下坡，施金山於2007年去世後，民俗村因經營不善，負債高達30億元，園區遊樂設施停擺，形同休業，債權人把園區內的石藝、老樹搬走，甚至連古厝、古廟都遭破壞，過去風光開園的台灣民俗村，變得像廢墟。民俗村2011年遭到法院拍賣，產權轉移。園區除拍古裝劇，暫停開放，嘯月山莊仍正常營運。

台灣民俗村從極盛跌落谷底，去年怪手進駐園區，充滿古意的「慶豐門」被拆得傾頹，園區內古厝建築、遊樂區遺址也紛紛拆除，最近有民眾以空拍機飛越園區，發現「慶豐門」等建物早已變成空地，現場僅剩飯店、三合院、奠安宮舊廟共3個建物。今天縣府審查小組實地進行環境影響評估，相關人員在園區走動，僅剩的建物、老樹仍屹立園區，卻也令人不剩唏噓。

曾名列全台10大旅遊景點的台灣民俗村最新影像曝光，包括慶豐門、劇場與遊樂區等區塊都在怪手鏟除下變成空地，僅剩飯店、三合院、奠安宮舊廟3個建物。 （民眾提供）

曾名列全台10大旅遊景點的台灣民俗村最新影像曝光，包括慶豐門、劇場與遊樂區等區塊都在怪手鏟除下變成空地，僅剩飯店、三合院、奠安宮舊廟3個建物。 （民眾提供）

台灣民俗村內部最新畫面曝光，僅剩的建物包括有奠安宮舊廟。 （民眾提供）

台灣民俗村內部最新畫面曝光，僅剩的建物包括有飯店。 （民眾提供）

台灣民俗村內部最新畫面曝光，僅剩的建物包括有三合院。 （民眾提供）

曾經名列全台10大旅遊景點的台灣民俗村，占地甚廣。 （資料照，民眾提供）

曾經名列全台10大旅遊景點的台灣民俗村，古色古香。 （資料照，民眾提供）

今天彰化縣府審查小組進入台灣民俗村實地進行環境影響評估，相關人員在園區走動，僅剩的建物、老樹仍屹立園區，卻也令人不剩唏噓。 （縣府提供）

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