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    好傻好天真？長腿美女超渡5嬰靈 只因前男友一句話

    鹿港地藏王廟每年的普渡法會都很盛大，年年的超渡第一名都是嬰靈。（記者劉曉欣攝）

    鹿港地藏王廟每年的普渡法會都很盛大，年年的超渡第一名都是嬰靈。（記者劉曉欣攝）

    2021/08/11 18:39

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕身材曼妙的「長腿美女」到彰化鹿港地藏王廟報名要超渡嬰靈，一開口就是要超渡5個嬰靈，理由就是「前男友不要」，如今終於揮別舊愛，想要找到真愛天子，一圓當媽媽的願望；該廟總幹事林慧娟提醒「長腿美女」要好好愛自己，才能找到對的人！

    林慧娟說，她在鹿港地藏王廟工作多年，每年超渡法會最多人報名的就是超渡嬰靈，今年數目最多的是超渡10個嬰靈，而平均大都為超渡2、3個嬰靈。

    林慧娟說，來超渡嬰靈的有男有女，有嫩妹也有阿嬤，但超渡嬰靈超過5個的女子，幾乎都是年輕貌美，身材又好，看起來都應該是追求者眾，卻偏偏一再懷孕，又一再拿掉，拿掉的原因大都是「環境不允許」。

    林慧娟說，今年就有位「長腿美女」來報名要超渡5個嬰靈，原來是「前男友不要孩子」，兩人近來終於分手，這位「長腿美女」想到自己的年紀都已經37歲、38歲了，因為一再拿掉小孩，讓「長腿美女」很想生下自己的小孩，所以，特別來報名超渡法會，希望自己能遇到好對的人，在還能懷孕的時候生個寶寶。

    林慧娟說，在超渡法會的報名過程中，最難過的就是嬰靈數目都居高不下，每年都會有超渡10個以上嬰靈的人，都讓人覺得非常不捨，尤其會來報名的，9成9都是女性，只有少數是男友陪同來報名，有的女性因為年紀很大，還是放不下心頭的遺憾，仍選擇報名超渡法會來放下惦記在心的悔意，眼看農曆七夕已近，希望呼籲天下的男女，進行「人與人的連結」時，如果不想要小孩的話，該做的保護都要做好！

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