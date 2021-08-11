生命鬥士不被命運打敗！ 彰化4學子獲總統教育獎

今年總統教育獎彰化縣有4人獲獎，縣長王惠美（左3）今在縣府表揚，各是曹靜茹（右1）、曾品育（右2）、黃宜甄（左1）、陳敏如（左2）。（記者張聰秋攝）

2021/08/11 16:20

〔記者張聰秋／彰化報導〕「謝謝您們一直照顧我，讓我創造肯定自我的成就！」今年總統教育獎得主、國立和美實驗學校高一新生曾品育，克服肌肉失養症須坐輪椅和戴呼吸器的疾病，抱著活在當下的生活態度勤學向上，參加國中教育會成績可上一般公立高中，是品學兼優的好孩子。

彰化縣今年有4位總統教育獎得主，各是國立彰化特殊教育學校曹靜茹、國立和美實驗學校曾品育、社頭國中黃宜甄、培英國小陳敏如，上個月到總統府接受總統蔡英文頒獎，今天，接受縣長王惠美表揚。

重度腦性麻痺伴隨智能障礙者的曹靜茹，從躺著、復健至運動選手；自小罹患肌肉失養症的曾品育，在學業唸出好成績；新住民的黃宜甄是教育部體育署與舉重協會積極培訓的舉重選手；由阿公帶大的陳敏如是田徑界的飛毛腿，田徑賽屢獲佳績。

曾品育出生時跟同齡孩子一樣健康，會活蹦亂跳、愛動愛玩耍更愛學習，直到小學四年級那年，命運跟他開了大玩笑，肌肉突然不聽使喚，漸漸沒力還萎縮，家人四處求醫，醫師宣判是肌肉失養症，晴天霹靂未擊敗曾家，更沒有把品育擊倒，平常由阿公接送上下學，勤奮好學。

和美實驗學校校長吳星宏說，品育即將升高中，難能可貴，品育沒有放棄自己，體認生命要活在當下，要繼續往前進，生命才不會失去意義，努力克服肌肉失養症的活動限制，坐輪椅、戴呼吸器認真過每一天，學習不停歇，上午到校上課、下午回家接受遠距教學，堅持參加國中教育會考，成績更可上高中。

曾品育有家人陪伴的力量，攜手前進，品育以微弱的聲音向最愛的爸爸、阿公說，「謝謝您們一直照顧我，讓我創造自我肯定的成就。」真情流露感恩與惜福之心。

今年總統教育得主、國立和美實驗學校高一新生曾品育，克服肌肉失養症須坐輪椅和戴呼吸器的疾病，勤奮好學，師長和家人今陪同他到縣府接受縣長表揚。（記者張聰秋攝）

重度腦性麻痺伴隨智能障礙者的曹靜茹，從躺著、復健至運動選手，努力活出生命的價值。（記者張聰秋攝）

新住民的黃宜甄（左2）是教育部體育署與舉重協會積極培訓的舉重選手。（記者張聰秋攝）

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