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    首頁　>　彰化縣

    彰化居隔人數剩10人 第5輪疫苗剩餘量供這些人用

    彰化縣今無新增確診個案，連續第4天加零，居家隔離人數只剩10人，手指頭都數得出來。（記者張聰秋攝）

    彰化縣今無新增確診個案，連續第4天加零，居家隔離人數只剩10人，手指頭都數得出來。（記者張聰秋攝）

    2021/08/10 21:46

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）無新增確診個案，連續第4天加零，居家隔離人數僅剩下10人，距離清零目標不遠，不過，接種疫苗人數尚未超過7成，疫情還是持續監測，縣長王惠美提醒民眾，公費預約平台再度開放18歲以上及第9類高風險疾病、罕見疾病及重大傷病患意願登記，也有3種疫苗AZ、Moderna、高端（20歲以上才能選擇）可選擇，能打疫苗也想打者趕快上網登記，有登記才有疫苗可接種，無關造冊與否。

    中央預計撥發第5輪莫德納疫苗量2萬8800劑，包含專責醫院醫事人員第2劑所需劑量給彰化縣，簡訊通知符合資格人數3萬1427人，成功預約2萬7303人，衛生局規劃本週五施打1萬4007人、週六接種1萬3296人，同樣有日夜診、假日診與快打站可施打，預約成功的民眾按照時間、地點前往接種。

    不少人關心第5輪疫苗接種剩餘量使用原則，對此，王惠美說，彰化縣第5輪莫德納疫苗的剩餘量，所剩不多，資源有限，已規劃要給65歲以上長者需接種第1劑疫苗者，並且優先以慢性病個案、領有重大傷病卡或身障手冊，以及沒有手機或對上網預約流程不熟悉，還有其他尚未接種第1劑COVID-19疫苗之長者為優先對象。

    為何疫苗剩餘量優先施打65歲長者？衛生局長葉彥伯解釋，第5輪疫苗數量很有限，時間點來得剛剛好，成功預約接種約2萬7000人，中央預計撥發2萬8800劑，若有剩餘量，正好可以給65歲以上需接種第1劑疫苗的長者施打，當時縣內造冊接種至67歲，中央改為預約制，使得65、66歲長者未接種到莫德納疫苗，第5輪剩餘疫苗給這些人使用，就能提高長者接種率。

    想打剩餘量者請到合約醫療院所、衛生所登記，本週五、週六兩天疫苗有剩餘量，則根據登記資料，通知當事人前往施打。

    彰化縣長王惠美、衛生局長葉彥伯說明第5輪疫苗剩餘量優先給65歲以上長者接種。（記者張聰秋攝）

    彰化縣長王惠美、衛生局長葉彥伯說明第5輪疫苗剩餘量優先給65歲以上長者接種。（記者張聰秋攝）

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