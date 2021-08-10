為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    彰化農損暴增超過3087萬 水傷高麗菜1顆貴到150元

    大雷雨加交，彰化農損嚴重，市場販售高山高麗菜，1斤60元，1顆150元以上。（記者張聰秋攝）

    大雷雨加交，彰化農損嚴重，市場販售高山高麗菜，1斤60元，1顆150元以上。（記者張聰秋攝）

    2021/08/10 19:46

    〔記者張聰秋／彰化報導〕大雷雨狂炸彰化地區，農損持續擴大，農委會已公告彰化縣為8月初這波西南氣流豪雨農業天然災害現金救助及低利貸款地區，農民的損失可望從救助與貸款制度獲得減輕，不過，到今天為止，全縣農損面積飆升超過607.91公頃，損失金額逾3087萬3000元，2天來暴增6倍，農損擴大收成驟減，蔬果價格「漲」聲響起，貴得讓主婦乍舌。

    8月8日彰化縣農損金額521.5萬元，經過2天大雷雨續轟，農損面積和金額都飆升，現在已超過3000萬元，市場菜量減少，供需失衡，傳統市場每顆高麗菜已經超過100元，比1個月前足足漲了100%，青江菜、空心菜等葉菜類，1把也由上個月20、25元，現在漲到4、50元。

    彰化縣高麗菜產量全台第4高，高麗菜又是1年4季都有的蔬菜，今年年初，彰化產地價格一度跌到每公斤均價6.2元，傳統市場1顆又大又美的高麗菜，5元就有，比養樂多還「俗」，現在產地價每公斤40多元，貴7、8倍。

    家庭主婦買不下手，捨棄漲勢驚人的葉菜類，轉買根莖類青菜或進口蔬菜、有機水耕蔬菜等比較不受泡水影響的青菜，民眾說，青菜被大雨掃光，量縮價揚，要等雨後復耕有可收成的蔬菜上市，價格才可能回檔，市場1顆被大雨打過的高麗菜，賣相差也要150元。

    為防商人趁機哄抬菜價，彰化縣消費者保護中心消保官林秀蓮說，縣府密切注意菜價上揚的變化，目前尚未發現有囤貨或不當漲價的情況，一旦清查發現有人為操縱哄抬價格，將根據公平交易法規定，農產品不當哄抬價格，開處6萬至30萬元罰鍰。

    農業處農務科長黃松欽表示，接連大雨過後，全縣很多農作物都是一夕之間化為烏有，好比說，福興鄉同安巷的白花椰菜田，昨天白天出大太陽，今天上午雷雨加交，全部白花椰菜經由浸水、日曬再泡水，全部奄奄一息，腐爛枯萎。

    全縣全部農作物都適用這次現金救助及低利貸款，受理申請時間今天起到19日截止，縣長王惠美說，中央已強調這次救助採取從速、從寬、從優、從簡原則辦理，受害農民一定要記得拍照留存，儘速向鄉鎮市公所申請。

    彰化縣福興鄉花椰菜田，被連續大雨和乍現晴天曝曬，今天菜田枯黃全死。（農業處提供）

    彰化縣福興鄉花椰菜田，被連續大雨和乍現晴天曝曬，今天菜田枯黃全死。（農業處提供）

    彰化縣福興鄉花椰菜田昨天天氣放晴，菜田仍積水，全區花椰菜奄奄一息。（農業處提供）

    彰化縣福興鄉花椰菜田昨天天氣放晴，菜田仍積水，全區花椰菜奄奄一息。（農業處提供）

    水傷的高麗菜，賣相差，1顆貴到100元以上，主婦乍舌。（記者張聰秋攝）

    水傷的高麗菜，賣相差，1顆貴到100元以上，主婦乍舌。（記者張聰秋攝）

    今年2、3月，高麗菜盛產、天氣好，1顆又大又美的高麗菜，5元就有，還不一定有人要買。（資料照，記者張聰秋攝）

    今年2、3月，高麗菜盛產、天氣好，1顆又大又美的高麗菜，5元就有，還不一定有人要買。（資料照，記者張聰秋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    超大豪雨灌屏東 農損破4500萬 瓜果類最傷
    2021/08/10 19:45

    超大豪雨灌屏東 農損破4500萬 瓜果類最傷
    豪雨成災 香菜恐飆出產地新天價
    2021/08/10 19:43

    豪雨成災 香菜恐飆出產地新天價

    最命苦椎間盤是它 腰痛腿麻怎麼解？
    水退雨停地方災情紛傳 民代忙督工、促修復
    2021/08/10 19:17

    水退雨停地方災情紛傳 民代忙督工、促修復
    不止高麗菜暴漲！ 這些蔬菜漲得誇張 小黃瓜每斤喊到200元
    2021/08/10 18:58

    不止高麗菜暴漲！ 這些蔬菜漲得誇張 小黃瓜每斤喊到200元

    企業「智」造升級儲存設備首選戴爾
    連日大雨雲林蔬菜批發價每公斤逼近50元 空心菜高達近80元
    2021/08/10 13:56

    連日大雨雲林蔬菜批發價每公斤逼近50元 空心菜高達近80元
    彰化縣今日熱門
    重現員林百果山風華 參山處將斥資3000萬
    2021/08/04 05:30

    重現員林百果山風華 參山處將斥資3000萬

    花壇、南投市街頭 數千燕子飛舞
    2021/08/04 05:30

    花壇、南投市街頭 數千燕子飛舞

    防疫限人數 機車考照報名秒殺
    2021/08/04 05:30

    防疫限人數 機車考照報名秒殺

    媽祖帶路！國1彰化拓寬、花秀路跨越橋拆除 替代道路出爐
    2021/08/04 11:34

    媽祖帶路！國1彰化拓寬、花秀路跨越橋拆除 替代道路出爐 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播