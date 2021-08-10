彰化農損暴增超過3087萬 水傷高麗菜1顆貴到150元

大雷雨加交，彰化農損嚴重，市場販售高山高麗菜，1斤60元，1顆150元以上。（記者張聰秋攝）

2021/08/10 19:46

〔記者張聰秋／彰化報導〕大雷雨狂炸彰化地區，農損持續擴大，農委會已公告彰化縣為8月初這波西南氣流豪雨農業天然災害現金救助及低利貸款地區，農民的損失可望從救助與貸款制度獲得減輕，不過，到今天為止，全縣農損面積飆升超過607.91公頃，損失金額逾3087萬3000元，2天來暴增6倍，農損擴大收成驟減，蔬果價格「漲」聲響起，貴得讓主婦乍舌。

8月8日彰化縣農損金額521.5萬元，經過2天大雷雨續轟，農損面積和金額都飆升，現在已超過3000萬元，市場菜量減少，供需失衡，傳統市場每顆高麗菜已經超過100元，比1個月前足足漲了100%，青江菜、空心菜等葉菜類，1把也由上個月20、25元，現在漲到4、50元。

彰化縣高麗菜產量全台第4高，高麗菜又是1年4季都有的蔬菜，今年年初，彰化產地價格一度跌到每公斤均價6.2元，傳統市場1顆又大又美的高麗菜，5元就有，比養樂多還「俗」，現在產地價每公斤40多元，貴7、8倍。

家庭主婦買不下手，捨棄漲勢驚人的葉菜類，轉買根莖類青菜或進口蔬菜、有機水耕蔬菜等比較不受泡水影響的青菜，民眾說，青菜被大雨掃光，量縮價揚，要等雨後復耕有可收成的蔬菜上市，價格才可能回檔，市場1顆被大雨打過的高麗菜，賣相差也要150元。

為防商人趁機哄抬菜價，彰化縣消費者保護中心消保官林秀蓮說，縣府密切注意菜價上揚的變化，目前尚未發現有囤貨或不當漲價的情況，一旦清查發現有人為操縱哄抬價格，將根據公平交易法規定，農產品不當哄抬價格，開處6萬至30萬元罰鍰。

農業處農務科長黃松欽表示，接連大雨過後，全縣很多農作物都是一夕之間化為烏有，好比說，福興鄉同安巷的白花椰菜田，昨天白天出大太陽，今天上午雷雨加交，全部白花椰菜經由浸水、日曬再泡水，全部奄奄一息，腐爛枯萎。

全縣全部農作物都適用這次現金救助及低利貸款，受理申請時間今天起到19日截止，縣長王惠美說，中央已強調這次救助採取從速、從寬、從優、從簡原則辦理，受害農民一定要記得拍照留存，儘速向鄉鎮市公所申請。

彰化縣福興鄉花椰菜田，被連續大雨和乍現晴天曝曬，今天菜田枯黃全死。（農業處提供）

彰化縣福興鄉花椰菜田昨天天氣放晴，菜田仍積水，全區花椰菜奄奄一息。（農業處提供）

水傷的高麗菜，賣相差，1顆貴到100元以上，主婦乍舌。（記者張聰秋攝）

今年2、3月，高麗菜盛產、天氣好，1顆又大又美的高麗菜，5元就有，還不一定有人要買。（資料照，記者張聰秋攝）

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