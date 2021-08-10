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    首頁　>　彰化縣

    彰化農損破3600萬 蘇揆：補助從速從簡從寛

    行政院長蘇貞昌今視察彰化縣福興鄉白花椰菜受損情形，蘇貞昌穿著雨鞋下田走在爛泥巴堆裡，檢視腐爛的花椰菜 。（記者湯世名攝）

    行政院長蘇貞昌今視察彰化縣福興鄉白花椰菜受損情形，蘇貞昌穿著雨鞋下田走在爛泥巴堆裡，檢視腐爛的花椰菜 。（記者湯世名攝）

    2021/08/10 17:36

    〔記者湯世名／彰化報導〕日前彰化大雨造成農損災害，行政院長蘇貞昌今天前往福興鄉視察白花椰菜受損情形，農委會主委陳吉仲報告0806水災已造成全國農業損失達4億2千多萬元，其中彰化縣農損逾3千萬元，光是花椰菜就損失逾58公頃，且還持續上修。蘇貞昌則裁示從速、從簡、從寛3原則認定救災，讓農民早日領到救助金，趕快進行復耕。

    蘇貞昌今天下午由農委會主委陳吉仲、彰化縣長王惠美等人陪同到福興鄉視察白花椰菜受損情形，蘇貞昌發現3分地面積的白花椰菜全都腐爛時面色凝重，穿著雨鞋親自下田走在爛泥巴堆裡，聽取相關單位災損狀況。

    農糧署長胡忠一簡報說，全國花椰菜種植面積1573公頃，又以彰化縣占59%最多，分布在埔鹽、大城、溪湖、永靖、福興與埔心等鄉鎮。農委會主委陳吉仲則說，最新資料顯示，全國農損達4億2千多萬元，彰化縣花椰菜損失面積已逾58公頃，且還會持續上修。原本花椰菜還好好的，今天出大太陽就腐爛，農委會與縣政府合作加速完成勘災與救助金撥付作業，讓農民早日領到救助金，協助清園復耕，及早恢復生產供應。

    王惠美則希望農民只要把農作損失照片附上，政府單位就應從寬認定，快速撥款給農民，愈早讓農民復耕，菜價會降得愈快。

    蘇貞昌表示，本來彰化並不在災害縣市內，但考慮事實上確有災害，馬上將彰化列入。救災3原則，就是愈簡化愈好，簡化並不是隨便，而是減少不必要的程序、手續，以科技方法，只要符合災害的事實即可，其次是速度要快，現金補助要儘快撥下來，讓農民可以再拚下一季，農民要的不是那些錢而是想趕快再耕作，再來是從寬認定，不只是現金補助，連肥料、器具、材料及種子等，地方農會協助農民儘快復耕。總統特別交代，先前已受疫情影響，因此這次貸款是不用算利息，利息由政府負擔。

    蘇貞昌說，地方不要分黨派，通力合作把事情做好，包括防疫，週邊各國疫情又升高，只有台灣在70天內把疫情壓下來，讓確診變個位數，大家要和好合作，感謝農會照顧農民，只要縣府做得到，行政院絕對支持，也希望地方和中央多多配合，希望大家都做好，台灣才會越來越好。

    行政院長蘇貞昌今視察彰化縣福興鄉白花椰菜受損情形，蘇貞昌穿著雨鞋下田走在爛泥巴堆裡，檢視腐爛的花椰菜 。（記者湯世名攝）

    行政院長蘇貞昌今視察彰化縣福興鄉白花椰菜受損情形，蘇貞昌穿著雨鞋下田走在爛泥巴堆裡，檢視腐爛的花椰菜 。（記者湯世名攝）

    行政院長蘇貞昌今視察彰化縣福興鄉白花椰菜受損情形，蘇貞昌穿著雨鞋下田走在爛泥巴堆裡，檢視腐爛的花椰菜 。（記者湯世名攝）

    行政院長蘇貞昌今視察彰化縣福興鄉白花椰菜受損情形，蘇貞昌穿著雨鞋下田走在爛泥巴堆裡，檢視腐爛的花椰菜 。（記者湯世名攝）

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