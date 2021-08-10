用行動致敬！彰中非洲志工隊義賣咖啡送防疫戰士

彰中非洲志工隊今到彰基送義賣咖啡，行動致敬為疫情努力付出的醫療人員，副院長周志中（中）代表院方接受，他對學生善舉和心意感動不已。（記者張聰秋攝）

2021/08/10 12:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕去年初募得20萬個口罩，送給衛福部支援第一線醫護的彰化高中非洲志工隊，現在架設網站義賣非洲衣索比亞咖啡，希望喚起民眾響應，買咖啡送給為了這波疫情，在每個角落默默付出的人。活動獲得不少迴響，訂購咖啡指定送給為防疫辛苦付出的醫護、警消、鄰里長、遊民志工，以及化學兵丶郵差等等。

志工隊去年募得20萬個口罩，本來是要送給約旦難民營的兒童，卻因疫情無法出國，當時國內口罩短缺，轉贈衛福部給第一線醫護使用。後來台灣防疫成功，大家也享有了500多個正常生活的日子，一位企業人士也受感動購買20萬片口罩，要彰中學生在疫情消退後，完成約旦難民營的兒童口罩計畫。

彰中圖書館主任呂興忠指出，5月疫情突起，高中學生只能在家線上學習，但是，網路與媒體充斥不少負面口水，不斷攻擊辛苦的防疫國家隊。志工隊由陳冠維總召發起，決定架設網站，以「向默默付出的人致敬」為號召，希望大家要支持防疫國家隊，多鼓勵與感謝在我們身旁周遭為防疫付出的人，不要只是跟著謾罵或選擇冷漠。

活動獲得不少迴響，彰中前家長會長鍾文亮、台灣中社前社長鐘坤井、陳守棟醫師、陳信湖醫師、學生時代也曾是彰中志工團總召的楊子賢等都紛紛訂購萬元咖啡包，由學生轉送給他們發現的為防疫默默付出的人。

隨著疫情逐漸緩和，高中學生終於可以有限度的移動與集合，彰中非洲志工隊學生，回到學校圖書館包裝咖啡，寫感謝卡，分頭去埤頭清潔隊、和美嘉犁派出所、鹿港海埔里、台中街友關懷協會等，向他們轉達感謝與敬意。

今天他們來到彰基，轉送20盒衣索比亞咖啡，由副院長周志中等醫護代表接受，他們還將轉贈咖啡給化學兵與郵差等。周志中指出，學生有此心相當難能可貴，醫護人員守護大家的健康是天職，更是專業的價值。

陳冠維說，只有大家配合防疫，並多一分關懷與付出，我們才能突破困境、守住疫情。副總召顏睿男指出，國內疫情爆發，除了第一線辛苦的醫護，還有許多人在許多角落默默付出。我們除了配合努力，互相打氣，更希望藉由咖啡送暖，向默默付出的人打氣。副總召陳靖翔表示，在疫情之下，每個人都是受害者，唯有更團結、更互相幫助才能一起渡過難關！

志工隊學生洪瑞陞說，他們感謝警察及醫護等默默付出的人為台灣防疫貢獻這麼多心力，讓人民能在此時有著相對安全的居住環境，謝謝這群防疫英雄總是勇敢站在最前線，不辭勞苦的保衛家園。

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