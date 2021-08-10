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    首頁　>　彰化縣

    路人目擊好感動！雙燕墜地重傷 牠爬行3米救垂死同伴

    2隻燕子墜地，其中1隻重傷垂死，另1隻傷勢較輕爬3公尺到其身旁，以爪子緊抓同伴用翅膀撥動奮力往前爬行，畫面令觀者動容。 （李姓民眾提供）

    2隻燕子墜地，其中1隻重傷垂死，另1隻傷勢較輕爬3公尺到其身旁，以爪子緊抓同伴用翅膀撥動奮力往前爬行，畫面令觀者動容。 （李姓民眾提供）

    2021/08/10 11:31

    〔記者湯世名／彰化報導〕噴淚！2隻燕子在彰化市雙雙從天空墜地，其中1隻身負重傷，垂死掙扎，另1隻傷勢較輕，竟「啾、啾」地叫著從3公尺遠處爬到垂死的燕子身旁，好似在說「我來救你了，一定要堅持住」，旋即以爪子緊抓著同伴，嘗試用翅膀撥動奮力往前爬行，這幅畫面令觀看的李姓女子震撼，2隻燕子糾纏前進1公尺後，有民眾紅著眼眶將2隻燕子抱起放入附近花圃，為燕子搶救同伴的情操動容。

    彰化市精誠中學生物教師李志穎對此表示，從畫面來看，這2隻燕子應該還是在學飛階段的亞成鳥，從同1個鳥巢中墜落地面，燕子的世界中有著與人類相似的家族體系，這2隻燕子應該是從同一個鳥巢中掉出，很可能是兄弟姊妹，有著緊密的關係，因此在墜地後，還會試圖搭救受傷的同伴，令人感動。

    李姓女子表示，昨天上午她在彰化市中山路洽公時，突然看到2隻燕子從天而降，掉在路邊，其中1隻傷勢相當嚴重，恐怕墜地時就已死亡，另1隻原本在同伴後方3公尺，狀似受傷，她卻看到這隻燕子負傷以翅膀拍打地面前進，攀爬3公尺後來到疑已死亡的同伴前方，並以爪子抓住同伴，再以翅膀拍地前進，彷彿在對同伴說：「你醒醒，我來救你了，一定要堅持住」。

    受傷的燕子在拖著同伴攀爬1公尺後，有民眾擔心有民眾或車輛經過會輾壓燕子，趕緊將這2隻燕子抱起，放入附近的花圃，希望牠們能逃出生天。

    李女說，2隻燕子同時墜地，其中負傷的燕子不顧自己傷勢，還拖著同伴爬行，「啾、啾」地叫著，彷彿要同伴「趕快醒醒」，讓她紅了眼眶，原來在燕子的世界裡，也有如此細膩的情感，這幅搶救同伴的畫面令她震撼又感動。

    2隻燕子墜地，其中1隻重傷垂死，另1隻傷勢較輕爬3公尺到其身旁，以爪子緊抓同伴用翅膀撥動奮力往前爬行。 （李姓民眾提供）

    2隻燕子墜地，其中1隻重傷垂死，另1隻傷勢較輕爬3公尺到其身旁，以爪子緊抓同伴用翅膀撥動奮力往前爬行。 （李姓民眾提供）

    2隻燕子墜地，其中1隻重傷垂死，另1隻傷勢較輕爬3公尺到其身旁，以爪子緊抓同伴用翅膀撥動奮力往前爬行，畫面令人動容。 （李姓民眾提供）

    2隻燕子墜地，其中1隻重傷垂死，另1隻傷勢較輕爬3公尺到其身旁，以爪子緊抓同伴用翅膀撥動奮力往前爬行，畫面令人動容。 （李姓民眾提供）

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