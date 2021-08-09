豪雨狂下火龍果泡到爛 王惠美：盼中央從寬補助

彰化連日豪雨，造成不少火龍果產區泡水，受損約226萬元最嚴重。（記者陳冠備攝）

2021/08/09 20:01

〔記者陳冠備／彰化報導〕收成都泡湯了！彰化連日豪雨不斷，二林鎮火龍果正值採收旺季，但當地排水宣洩不及，雨水通通倒灌農田裡，造成火龍果田大片淹水，農民來不及搶收，只能看著心血泡湯，花椰菜產區埔鹽鄉，同樣遭受水患侵襲。彰化縣長王惠美今日前往勘查農損情形，要求縣府農業處持續彙整災情，也希望中央可以從寬快速認定農損給予補助。

受西南氣流與盧碧颱風外圍環流影響，彰化連下一週大雨，沿海鄉鎮累積雨量超過200毫米，導致農業損害嚴重，其中以火龍果受損面積30.2公頃，受損約226萬元最嚴重，另外還有青蔥受損13.23公頃，受損46.3萬元、花椰菜受損2.25公頃，受損約2.5萬元等，至7日為止總計農損及魚塭破損共計661.5萬元。

「比颱風還誇張！」火龍果農洪裕翔表示，這次豪雨下不停，7日還連續下24小時的雨，導致附近排水溝的水都倒灌到田裡與馬路上，根本無法排水，而火龍果是仙人掌科，若長時間泡水，根莖受損就會乾扁無法輸送水份給果實，進而腐爛，加上近日產區進入第2輪開花期，雨下不停導致活龍果花苞無法授粉，勉強結果，也容易產生畸形果，只能忍痛移除。

王惠美指出，受疫情影響，農民這2個月來都在苦撐，好不容易疫情降級，辛苦農作可以交貨給餐廳，卻遇到罕見雨災，希望中央可以從寬認定農損給予補助，讓民眾生活安定，才有力氣繼續種植更好品質的農產品給鄉親。

彰化縣長王惠美（拿菜者）勘查農損情形，希望中央可以從寬快速認定農損給予補助。（記者陳冠備攝）

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