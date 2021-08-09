彰縣染疫死亡+1！縣長直播提泳池明開放 留言區抱怨連連

彰化縣今新增1例染疫死亡個案。（縣府提供）

2021/08/09 17:22

〔記者張聰秋／彰化報導〕全台疫情趨緩，公共場所和商業空間陸續開放，目前彰化縣政府仍照例每天下午直播開講防疫線上說明會，縣長王惠美宣布各場域各行業管制內容，10日起開放游泳池但仍禁娃娃機店，引來不少民眾大吐苦水，店面已空燒3個月的租金、電費和稅金，都要「吃大便」餓死活不下去了，已有多個縣市都開放娃娃機店，彰化為何還嚴管無人商店呢？

防疫說明會由縣長王惠美、衛生局長葉彥伯、新聞處長李俊德共3人參與，慣例李俊德引言，再由王惠美說明疫情最新情況，葉彥伯補充加強內容，縣長通常都是從疫情數字的變化，帶進確診足跡報告，再說明疫苗施打狀況和施打地點後，重申中央防疫作為和縣府防疫績效，最後帶進新聞時事，好比奧運國手奪牌、雨災農損補助，或是縣立高中續招等與防疫無關的議題。

說明會約30分鐘，網友邊看邊留言，今縣長提及明天起縣內有條件開放游泳池，網友抱怨排山倒海湧入留言區，有網友直言，不能戴口罩下水的游泳池都能開放了，能戴口罩的娃娃機還是被禁止，業者都快要餓死、活不下去，難道要逼他們把娃娃機改成游泳池，邊游泳邊打台？都快死人了怎麼吃飯啊？

會後，王惠美被記者問及此事，她說，彰化縣相關防疫措施都依中央指引落實辦理，中央開放游泳池，附屬設施如淋浴間、烤箱、蒸氣室等仍不開放，沒在游泳時全程要戴口罩，並儘速離場，娃娃機店依照中央防疫規定辦理，彰化縣還不開放。

彰化縣今新增1例死亡，無新增確診，累計確診人數270人，死者為40多歲女性肝癌患者，是南彰化某醫院6樓群聚感染確診者，肝癌轉移肺部與腦部，治療期間一度病情好轉、CT值超過30，轉住安寧病房，之後因CT值再度下降，轉回醫院負壓隔離病房治療，發病67天，昨天過世。

衛生局長葉彥伯說，目前彰化縣累計染疫死亡人數13例，當中有2例年紀僅40多歲，都是醫院群聚感染鏈，該感染鏈已有6例死亡，死者生前都沒有接種疫苗，多數都有慢性病史。

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縣長直播民眾留言大吐苦水，店空燒3個月，哪來飯吃？（圖擷取網路直播）

彰化縣今疫情加零，第3天無新增確診者。（縣府提供）

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