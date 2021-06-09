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    首頁　>　彰化縣

    打完第1劑AZ疫苗已逾2週 彰化專責病房護理師仍染疫

    彰化縣衛生局長葉彥伯說明縣內大醫院專責病房護理師人員確診，該名護理師打了AZ疫苗超過2個星期還是被感染。（記者張聰秋攝）

    彰化縣衛生局長葉彥伯說明縣內大醫院專責病房護理師人員確診，該名護理師打了AZ疫苗超過2個星期還是被感染。（記者張聰秋攝）

    2021/06/09 20:47

    〔記者張聰秋／彰化報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情持續延燒，彰化縣北彰化地區今傳出某家大型醫院專責病房護理師確診，該名護理師2個多星期前才打過一劑AZ疫苗，還是被病毒感染，初步疫調，不排除院內感染，還是要再釐清。

    彰化縣染疫人數224人，今新增3例確診個案，各是6月初南彰化醫院爆發群聚感染、同棟6B的看護，以及北彰化1家大型醫院護理師，還有確診麻將牌咖的親戚，疑因三合院沒有獨自家戶的廁所，共用廁所造成的傳染。

    衛生局長葉彥伯說，6B看護確診是先前醫院群聚感染事件後往前追溯採檢，找出的個案，該名看護照顧對象跟6B確診的病患住同一間病房，可能因此造成傳染，另外1位醫院護理師是一家大型醫院專責病房的護理師，護理師打了疫苗還是被感染，症狀輕微，疫調進行中，感染源待查，可能院內但也不排除院外感染。

    全縣已有3位護理人員確診分屬3家醫院，各是南彰化某醫院6B護理師1人、南彰化大醫院護理師1人，以及北彰化大醫院護理師1人，她們的年齡在20多歲到40多歲間，其中，南彰化大醫院護理師居家隔離期間發病確診。

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    彰化縣今新增北彰化一家大醫院護理師確診，疫調進行中。（彰化縣政府提供）

    彰化縣今新增北彰化一家大醫院護理師確診，疫調進行中。（彰化縣政府提供）

    彰化縣今新增3例確診。（彰化縣政府提供）

    彰化縣今新增3例確診。（彰化縣政府提供）

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