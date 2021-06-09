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    首頁　>　彰化縣

    跟自己賽跑！彰化「飛毛腿小學生」陳敏如獲總統教育獎

    彰化縣培英國小應屆畢業生陳敏如榮獲總統教育獎，一手包辦家事還要照顧臥床外公，田徑場上還拿下全縣100公尺金牌。（培英國小提供）

    彰化縣培英國小應屆畢業生陳敏如榮獲總統教育獎，一手包辦家事還要照顧臥床外公，田徑場上還拿下全縣100公尺金牌。（培英國小提供）

    2021/06/09 18:08

    ［記者劉曉欣／彰化報導］跟自己賽跑的人！彰化縣和美鎮培英國小應屆畢業生陳敏如，今年榮獲總統教育獎，他從小由外公外婆帶大，外婆過世後，他4年來自己煮飯、洗衣與打掃，還要照顧生病臥床的外公，因為在田徑場上發揮跑步潛能，成為全縣短跑最快的小學生，也讓他找到自信的笑容！

    培英國小校長施舜馨表示，陳敏如是今年該校的應屆畢業生，從小就非常獨立，尤其是在外婆過世後，外公身體也不好，敏如一肩扛起家事重任，不只要照顧好自己，還要幫忙照顧生病的外公。

    施舜馨說，雖然陳敏如家中沒有書桌，敏如照樣拿全班的前10名，上課不會的問題就趕快利用下課來請教老師，而學校免費的課輔班也讓敏如可以專心寫作業，複習功課，因為回家之後，敏如就要變身為家事小超人， 包辦清潔打掃、煮飯炒菜、洗衣摺衣服的所有家事。

    而田徑教練陳志清則是發掘了陳敏如的運動潛能，高年級才加入田徑隊的敏如，馬上展現運動細胞，一舉拿下彰化縣國小100公尺金牌，200公尺銀牌，令人刮目相看，在田徑場上的好表現，也讓敏如更有自信，連帶學業成績也跟著進步，因為敏如發現，原來只要多一點努力，就可以嘗到勝利的甜美果實。

    施舜馨說，陳敏如獲得總統教育獎的肯定，進入國中也將繼續在田徑場上發揮長才，敏如願望是好好念書，好好跑步，兼顧學業與專長，因為一路上受到許多善心人士的關心與照顧，等到自己將來有能力時，也能回饋社會幫助更有需要幫助的人。

    彰化縣培英國小應屆畢業生陳敏如榮獲總統教育獎，一手包辦家事還要照顧臥床外公，田徑場上還拿下全縣100公尺金牌。（培英國小提供）

    彰化縣培英國小應屆畢業生陳敏如榮獲總統教育獎，一手包辦家事還要照顧臥床外公，田徑場上還拿下全縣100公尺金牌。（培英國小提供）

    彰化縣培英國小應屆畢業生陳敏如（圖右三）榮獲總統教育獎，校長施舜馨（圖左三）與田徑教練陳志清（圖左二）等師長都引以為榮。（培英國小提供）

    彰化縣培英國小應屆畢業生陳敏如（圖右三）榮獲總統教育獎，校長施舜馨（圖左三）與田徑教練陳志清（圖左二）等師長都引以為榮。（培英國小提供）

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