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    首頁　>　彰化縣

    員林男子扯人口罩噴口水 民眾驚魂憂染疫求快篩

    男子失控扯路人口罩，後來遭眾人壓制報警送醫。（翻攝自大員林生活圈）

    男子失控扯路人口罩，後來遭眾人壓制報警送醫。（翻攝自大員林生活圈）

    2021/06/08 19:29

    ［記者陳冠備／彰化報導］彰化縣員林市中正路上日前有民眾在買飲料，未料遭一男子搶下口罩對其喊叫，嘴巴還不斷噴著口水，警方到場後發現男子精神有異狀，趕緊送往主管醫院診治，而民眾擔心近距離跟男子接觸，立即到一旁醫院要求進行快篩，不過症狀未明顯也不是匡列者，只能暫時在家進行自我隔離，但民眾仍擔心害怕被感染，影響家人。彰化縣衛生局表示，並未有確診者逃離醫院狀況。

    臉書大員林生活圈昨日有民眾貼文，6日她跟老公在買飲料，老公突然遭一陌生男子扯下口罩拉著衣服，以不到40公分的距離對他亂叫，嘴巴還流著大量口水，一時大家傻眼，也沒有人幫忙，後來一騎士停下伸出援手，幫忙壓制該男子，最後報警，眾人才將他送離，

    因疫情嚴重，夫婦倆趕緊到一旁醫院詢問快篩一事，院方趕緊聯繫，但也表示，現在驗無法驗出，可等過幾天身體不舒服有症狀再來驗，最後緊急處置身上傷口就離開，民眾也說，事後他們聯絡衛生局，衛生局專員表示，目前沒有接到確診者逃離醫院，也沒有匡列者出家門的消息，請他們可以放心並會幫我們回報這個問題，不過他們擔心無症狀，所以先與家人分層隔離。

    員林警方表示，6日下午2點獲報到場，發現張姓男子有思覺失調症狀，張男也未再有粗暴行為，經聯絡救護車送往部立彰化醫院進行治療；警方表示，當日稍早張男被發現路倒，因此送往鄰近醫院急救，期間張男疑似趁醫護人員不注意跑出，而有失控行為，經查是為衛生局列管對象，趕緊送往醫院治療。

    彰化縣衛生局長葉彥伯表示，已掌握該案件，民眾如果有疑慮，先看身體健康狀況，如果有相關症狀可立即到醫院急診篩檢，若無症狀發生，就自主健康管理，並避免接觸人群。

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    民眾對意外感到驚魂未定，也希望到醫院進行快篩但被拒絕。（翻攝自臉書）

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