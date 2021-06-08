彰化人羨慕高雄敲碗要「免費追劇」！縣長歪樓狂推阿美上菜

彰化縣長王惠美在今直播記者會上被媒體問及，要不要推追劇防疫方案，縣長歪樓狂推她的阿美上菜，要大家看重播再重播的「阿美廚房」。（記者張聰秋攝）

2021/06/08 19:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕全台疫情3級警戒延長到6月28日，為增加宅在家防疫誘因，高雄市政府與中華電信合作，推出「陪你防疫」方案，市民免費在家追劇14天，不少彰化人羡慕高雄人獨享的防疫小確幸，猛向縣長狂敲碗「也要陳其邁的追劇防疫」，王惠美沒正面回答，歪樓大推其PO在臉書上的「阿美廚房」，以及宅在家看教學影片跟老師做運動，民眾大失所望。

許多民眾說，防疫要「投民所好」，疫情嚴峻，很多人除了工作職場就是家裡，待在家不是睡覺、吃飯就是守著電視追劇，高雄市讓市民看影集、戲劇，看到爽、看到飽，彰化縣確診人數比高雄市多，民眾更要安分宅在家，縣府是不是也要推出老少咸宜的防疫方案，也來個免費追劇，不是只叫大家不要打牌、不要群聚，讓縣民宅在家悶到慌。

王惠美今在直播記者會上被媒體問及此事，她不答要或不要推追劇防疫，倒是狂推她錄製阿美上菜的「阿美廚房」要大家宅在家當「煮」婦「煮」夫，或是每天早上7點30分到第四台公益頻道，跟著運動老師做運動，上傳運動影片參加抽獎。

民眾獲悉縣長態度難掩失望，縣長教人做菜的影片重播再重播，看到膩，網路也有很多教做菜的影片，同質性高，且對不愛進廚房的人打開影片的動力都沒有，公益頻道播放運動影片是早上時段，給退休銀髮族和阿公阿嬤看，民眾希望縣府趕快推個更能滿足一般大眾宅在家的防疫方案。

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彰化縣長王惠美錄製「阿美廚房」在臉書和YouTube平台播出。（擷圖自YouTube）

縣長王惠美以全縣各鄉鎮農產主類，推出「阿美廚房」宣導影片。（擷圖自YouTube）

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