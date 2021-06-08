響應醫護徵集遭「驗退」 劉心語：永保初衷！有機會就上前線救人

劉心語說，她身為護理師一職永保初衷，有機會就衝上前線救人。（記者陳冠備攝）

2021/06/08 15:38

［記者陳冠備／彰化報導］因疫情嚴峻，台北市發出醫護徵集令，「最美魚販」劉心語有4年急診室護理師經驗，馬上報名響應，實習3天後未被通知錄取，她沮喪在臉書發文，有支持者鼓勵，也有人酸語，此行是去騙疫苗！對此劉心語表示，沒過就是沒過，她講出來也不怕丟臉，她對身為護理師一職永保初衷，有機會就衝上前線救人。

疫情進入三級警戒，劉心語沒有通告期間都返回彰化社頭老家，幫父母親到菜市場賣魚，5月底台北市長柯文哲發出醫護緊急徵集，她立刻報名也在臉書分享通知面試訊息，陸續也貼文重新赴戰場跟打疫苗心得，屢屢以正能量心態回報疫情前線狀況，獲得不少正面回應，6日她再貼文未能錄取訊息，民眾留言開始出現負評酸語，網紅陳沂更指她是想騙疫苗、刷流量而已。

面對這些負評，劉心語並未因此影響心情，今早6點就出現菜市場幫忙賣魚，她接受採訪時坦言，到現在還是不知道為何被刷下，認為自己狀態不錯，一開始是不能接受，但朋友安慰，試鏡廣告、戲劇也是臨時會被刷下來，也不會有人說理由，才慢慢釋懷。

劉心語也談到3天實習是在專責的防疫旅館，要面對的人都是確診隔離者，負責的工作是打電話關心患者並評估身體狀態，每天有3至4小時要巡房，記得第一次全副武裝時好像太空人，跟確診者之間很有距離感，他們自責也很害怕，很怕傳染給我們，看了很心疼。

「不會有人為了疫苗去那麼危險的地方！」劉心語說，當你親身經歷現場，你會發現生命是受威脅的，不會有人是為了疫苗、流量來到這裡做這些危險的事，誰不想慵懶的躺在家裡看電視、打電腦防疫，就是因為感受國家有難，有人發出徵集令，所以她決定站出來，沒想到卻有人惡評她有目的，但她這梯次有8人，5人未通過，這樣的惡語也同樣中傷落選的人，那以後國家有難時，大家是不是都因為怕丟臉不願站出來，這樣的批評對嗎，真的厚道嗎？

劉心語說，媽媽生4個女兒，從小媽媽就鼓勵大家要做護理師，最後包含她有3個人當護理師，媽媽深感驕傲，這一次她又有機會到前線醫護支援，父母相當鼓勵，沒想到現在的人太冷漠，還把別人想的太壞了，多一點愛吧！她也說，不會怪他們，現在需要的是正能量，她永保初衷精神，未來有機會依然會挺身去救人。

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劉心語坦言，自己狀態不錯，未被錄取通過一開始還是不能接受，也指出不會有人為了疫苗去那麼危險的地方工作。（記者陳冠備攝）

劉心語錄取未通過，立刻返回老家幫父母到菜市場賣魚。（記者陳冠備攝）

劉心語響應台北市醫護徵集，重當護理師投入前線支援。（翻攝自臉書）

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