彰化新足跡曝光！又有打牌會所 網友飆罵：鞭刑伺候！

彰化縣長王惠美今公布確診足跡，引述網友說法「今年群聚拜祖先、明年換你當祖先」，提醒大家宅在家是最好防疫，打牌群聚染疫風險很高。（記者張聰秋攝）

2021/06/07 19:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣今新增8例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，其中5例為麻將牌咖傳染鏈，此一傳播累計32人確診，衛生局今公布最新足跡，又出現牌咖聚會所，引發網友撻伐、飆罵，愛睹不要命，抓到了乾脆鞭刑伺候！

縣長王惠美說，今天確診新增8人，累計219人，新增者中有5例為麻將牌咖傳染鏈，另有3例感染源待查（醫院群聚）。

王惠美公布確診者新足跡，新增一處麻將牌咖聚會所，包括6月1日早上7點到8點員林市中正路第一公有零售市場、6月5日早上7點到8點員林市中正路第一公有零售市場、5月21日到6月6日埔心鄉經口村經口路的麻將、十三支牌友聚會所。

彰化縣從5月23日爆發新北市阿姨南下彰化妹妹家，跟牌友到南彰化參加牌咖聚會確診後，牌咖傳染鏈如雪球般越滾越大，今天再增5人，累計已32人染疫，包含19個牌咖（含1名台中友人）、12個牌咖家庭接觸者、1個社交接觸者，衛生局公布牌咖聚會所足跡，從最早埤頭鄉、員林市，今天再增埔心鄉，衛生局長葉彥伯也說，此一傳染鏈已觸及3鄉鎮、4處聚會所。

新的牌咖聚會所又曝光了，不少民眾在衛生局臉書留言，有網友建議嗜睹如命者請改打線上麻將，更有網友痛罵，打麻將想騙防疫保險金是嗎？愛睹不怕死、這麼愛睹就該鞭刑會睹的都不缺錢、麻將鏈真的那麼難斷捨離嗎？罰不怕實在可惡！都什麼時候了，這些賭徒若確診，能不能讓當事人放棄治療？根本浪費醫療資源，聚眾罰30萬元都太便宜他們。

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彰化縣今公布確診足跡埤頭鄉全聯福利中心埤頭店入列。（彰化縣政府提供）

縣長王惠美今公布確診者足跡，3處中有1處是麻將、13支牌友聚會場所，引發網友熱議。（彰化縣政府提供）

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