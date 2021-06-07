確診者常來！員林4市場即起單一出口管制 民怨：慢半拍

第一市場連接華成市場的博愛路上流動攤販多，6/10起必須清零，否則將被開罰。（記者陳冠備攝）

2021/06/07 19:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情嚴峻，彰化縣員林市華成市場、第一公有零售市場從6月至今，已連續多日出現確診者活動史，員林市公所今日下午公告，即日起將對第一、華成、員農黃昏與大員林黃昏市場進行人流管制，本週六、日則施行單一出口出入管制。有民眾認為，「早就該管制了，根本慢半拍」，員林市長游振雄說，「無法落實就強制關閉」。

傳統菜市場因人流複雜，易成防疫破口，彰化縣政府希望縣內傳統市場都採單一出入口、實聯制，彰化市公所則進一步推行分流採買制，而南彰化人口最多的員林市還在考慮，彰化縣衛生局公布確診個案活動史，員林連續4日都有足跡，其中確診者5月26日、6月1，2日上午10點到11點到過華成市場，6月1、5日7點到8點到過員林第一市場，人心惶惶下，員林市公所決定加強防疫。

游振雄表示，屬員林市公所管理的第一公有零售市場，早就進行單一出口跟實聯制管制，而另外私有員農黃昏與大員林黃昏市場出入口少，有請市場自治管理者控管人流，惟華成市場範圍太廣，周邊連接巷弄多達十幾個，日前考量實施單一出口難度高，只能請攤商自主力行實聯制。

游振雄說，鑑於下週一就是端午節，購買食物人潮勢必增加，經與員林警分局協議，決定即日起加派警力對第一、華成、員農黃昏與大員林黃昏市場進行單一出口管制，六、日上午6點至中午12點則針對博愛路設單一出入口管制，另外第一市場連接華成市場的博愛路上流動攤販多，6月10日起必須清零，否則將依道路交通處罰條例開罰。他也說，希望大家努力配合防疫，若市場無法落實就強制關閉。

早就要這麼做了！魏姓市民表示，菜市場人群接觸複雜，疫調起來更麻煩，政府防疫不能心軟，畢竟長痛不如短痛；華成市場江姓攤商表示，人潮只剩1/3，擔心再實施人流管制更沒人來，不過一切配合防疫優先。

員林華成市場屢屢發生確診者足跡，市公所即日起實施單一出入口管制。（員林市公所提供）

員林市公所貼出共告，將對境內4大菜市場施行單一出入口與實聯制管制。（員林市公所提供）

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