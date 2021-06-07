彰化醫院群聚+3！母女檔A醫院出院到B醫院洗腎 匡列採檢近200人

衛生局長葉彥伯說明確診者從A家醫院出院後又到B家醫院附設洗腎中心洗腎，患者和陪病照顧她的女兒與她的先生都確診。（記者張聰秋攝）

2021/06/07 18:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣某家醫院5月23日爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，衛生局回溯追蹤238位出院患者的健康狀況，有症狀就採檢，篩檢出3人陽性確診，為70多歲和40多歲的母女檔和80多歲的爸爸，母女同時都到另一家醫院附設的洗腎中心洗腎，衛生局針對這家醫院的洗腎患者約160人和30多位醫護人員進行採檢，第一批採檢結果均為陰性，目前持續採檢、疫調中。

今新增8例本土案例，累計219人，已有3人死亡，致死率1.36%，居家隔離845人，已完成篩檢數2萬3531人，陽性率再降到0.93%，衛生局長葉彥伯說，疫情一波上來一波下去，只要鬆懈就會跑出來，仍要提高警覺。縣長王惠美引用網友說法，「今年群聚拜祖先，明年換你當祖先」拜託大家就地過節，端午不返鄉，改以電話問候或視訊線上關懷，不移動阻斷破口的產生。

葉彥伯說，衛生局追蹤某醫院6B出院病患，往前追蹤5/23前出院的所有民眾和陪病家屬共238人，昨天發現有一對母女檔確診，5月底時媽媽住院，女兒到院陪病照顧，出院之後也在5月底的這段時間，母女同時都到另一家醫院附設洗腎中心洗腎，母女採檢陽性，CT值都蠻低的，表示病毒量很高，家裡的父親也一起受到感染了。

葉彥伯表示，目前除了這3人要做隔離治療外，衛生局同時對160個洗腎患者進行PCR採檢，第一梯採檢目前都是陰性，這家有洗腎中心的醫院，醫護人員疫苗接種率很高，幾乎都有打疫苗，且洗腎中心是獨棟建築物，感染管控比較不會造成破口，未來後續還有14天隔離觀察期，要密切監控，疫調也還在進行中。

葉彥伯強調，洗腎中心跟住院接觸不一樣，住院感染風險高，洗腎會影響到大都同一時間在旁邊的接觸者，以及載洗腎病人到醫院的司機，和洗腎患者的家屬。

彰化縣確診人數到今為止，醫院群聚都列入感染源待查對象，今新增2位出院病患和1位家屬確診，累計已9人染疫，縣府強化醫院、洗腎及住宿式長照機構的感控，洗腎病患每3天接受1次抗原快篩，葉彥伯說，中央調撥下一批疫苗，優先接種洗腎病患。

彰化縣某醫院群聚今又新增3例，為出院女患者和照顧媽媽的女兒，及患者的先生。（彰化縣政府提供）

彰化縣衛生局回溯追蹤某醫院5月23日出院患者和陪病者及家屬共238人，有3人篩檢陽性確診。（彰化縣政府提供）

彰化縣每天都有確診個案，縣長王惠美拿出引述網友的說法的看板，提醒大家「今年群聚拜祖先，明年換你當祖先」拜託大家就地過節，端午不返鄉，改以電話問候或視訊線上關懷，不移動阻斷破口的產生。 （記者張聰秋攝）

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