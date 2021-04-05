供5停2》水公司提醒︰儲水3天保鮮期逾期變質

民生限水期，水公司出動5台水庫搭配3台消防局水庫車，共8台水車巡迴各處取水站，隨時補充取水站鐵桶內水源，方便隨時取用。（自來水公司第11區管理處提供）

2021/04/05 18:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕最後倒數計時！4月6日凌晨0時起，北彰化地區水情燈號，正式進入第3階段分區供水「紅燈」，開始供5停2民生限水，衝擊8萬用戶，許多民眾擔心停水時間過長，紛紛搶水、儲水，家裡水塔、水桶能裝水的容器全派上用場，大大小小的水桶擺放成堆，水公司提醒民眾自來水也有保鮮期，3天之內用完為宜，第4天甚至超過1週以上，水源變質孳生細菌，就不能飲用，只能洗滌用途。

水公司第11區管理處長曾良琳表示，自來水輸送到民眾家裡前，水公司會在淨水場過濾消毒，自來水的含氯（餘氯）量，一般會控制在0.2到1.0ppm符合標準，過低達不到殺菌效果，太濃消毒味很嗆，都不行，自來水放置2到3天備用，煮沸過就能飲用，放到第4天雖然煮沸了還是能喝，不過，就衛生健康的角度，水公司不建議民眾如此做，最好還是在3天之內用完，超過4天甚至7天更久，只能當洗滌、清掃用水。

曾良琳說，自來水中加氯最主要的目地就是要殺菌除蟲，也就是消滅所有可能會寄生在水中的有害物質，儲水備用時間過久，會使得自來水含氯餘量消退，沒有殺菌效果，水變質即使煮沸了還是不能喝。

北彰化地區水情，目前為第2階段減壓供水的「橘燈」，每天中午12時後減壓、減量供水，至當日下午4時恢復水壓，當晚10時之後再減壓供水，直至隔天清晨5時，明天凌晨0時起，北彰化水情轉為分區供水「紅燈」，也就是說，中午12時起減壓供水至下午4時，4時過後恢復水壓，晚間10時之後減壓供水，明天凌晨0時北彰化甲區開始停水2天，週四、週五輪到乙區限水。

曾良琳說，水公司今天已把50處臨時取水站大鐵桶都裝滿水，每桶約可盛裝2噸自來水，每處取水站暫時規劃每日補充4次自來水，一日單處約供應8噸自來水，50處單日共供應400噸自來水，水公司5輛水車搭配3輛消防水庫車共8台水車，分頭走8條路線巡迴各個取水站，隨時補充加水，在補水之前，水源都經過淨水場淨化消毒，符合飲用水標準，水公司也會派員定期檢測鐵桶內水質PH值、濁度等項目，並公告檢測結果，但民眾取回後應在3天之內用完，不宜保存過久。

水公司在連假最後1天調派人力為取水站大鄉鐵桶加滿水。（自來水公司第11區管理處提供）

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