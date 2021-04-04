50年來首次分區供水 清明連假彰化人忙儲水

4月6日起北彰化地區將面臨50年來首次分區供水，清明連假，不少彰化人忙著儲水，紅毛井山泉水也是儲水水源之一。（記者張聰秋攝）

2021/04/04 16:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕中部水情嚴峻，台中與苗栗地區出現近50年來首次因為氣候乾旱須分區供水，從清明連假後上班首日、4月6日起將輪流分區供水，彰化縣北彰化地區自來水都靠大台中供應，北彰地區和大台中同一條船抗旱停水，一周停水2天民生用水首當其衝，連假民眾忙著抗旱在地方真實上演，搶買水桶、增設水塔、浴缸裝滿水，能儲水的容器全派上用場，儲水成了全民運動。

平常，大樓或透天厝水塔只要預先儲滿水，應付1天24小時停水都還能應付，這回，一次停水2天48小時，想憑既有水塔應急，「斷炊」機率極高，為此，預先儲水勢必得做。

家住彰化市14樓高集合式住宅大樓的吳姓婦人，住家2個大浴缸全裝滿水，額外買了2個大水桶，盛裝額外花錢買來的乾淨水，她說，浴缸水沖馬桶和洗澡水備用，大水桶當煮菜飲用水源。

抗旱延長賽將開跑，彰化市歷史建築、300多年的紅毛井，至今仍然湧出山泉水，儘管不能飲用，卻成為當地居民免費的洗衣水源，每到晨昏婦女們蹲在紅毛井前洗衣道搓揉、拍打衣物的畫面，成了全民抗旱大作戰的地方奇景，清明連假也有民眾拿著大水桶來此提水備用，民眾說，用來沖水很好用。

自來水公司第11區管理處和彰化縣政府組抗旱小組，設法降低停水衍生民怨，停水地區彰化市、花壇2村與和美鎮6里，設置50處臨時供水站、3290處救災水源（池塘、水圳、污水處理回收中心），開放彰化市、鹿港福興、二林共3處水資源回收中心，回收水免費取用，可用在清潔掃地，多管齊下降低停水造成民眾生活混亂。

4天連假過後第1天上班日，北彰化地區將分區供水，一周停水2天，民眾住透天或大樓都忙著搶買水桶儲水備用。（記者張聰秋攝）

自來水公司第11區管理處呼籲用戶節約用水，撐過中部地區50年來最大旱象。（記者張聰秋攝）

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