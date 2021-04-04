惜水得福！4/6分區供水 北彰50處取水地點一次看

4月6日起，北彰化地區輪流分區供水，影響範圍如圖表所示。（經綠處提供）

2021/04/04 16:06

〔記者張聰秋／彰化報導〕4天清明連假過後上班首日，4月6日星期二，全台節水力道加重，北彰化地區分區停水，各區每週停水2天48小時，民生用水首當其衝，水公司和縣府抗旱小組擔心原本規劃45處臨時供水站，不敷使用，緊急增設5處供站，提高到50處，超大裝水的鐵桶都已在這些地點放置妥當，停水當天開始供水，水源由水公司調度供應，開放民眾免費取用。

50處臨時供水站分散在停水彰化市、花壇2個村、和美鎮6個里，分甲區停水週二到週三共48小時，乙區停水週四到週五共48小時，水公司公布24小時客服專線1910，50處供水站地點如附圖。

前述所附表格以最早規劃45處供水站為站，新設5處水車路線，包括彰化市南北管音樂戲曲管、和美鎮新庄里代天宮、和美鎮犁盛里高香宮、和美鎮中寮里長家前、和美鎮竹園里保安宮。

縣府經綠處長劉玉平表示，因應民眾儲水措施，50處臨時供水站都已準備好了，後天（6日）開始供水，縣府與國軍協調妥當，特殊緊急狀況，國軍隨時調派人力協助載水，分區供水以北彰化平常水源由台中供應，台中輪流分區供水，北彰同步分區供水，其他地區水源來自地下水（全縣用水量佔約60~70%），這些區域雖沒分區供水，但請民眾發揮同理心，一起節約用水，「惜水得福！」

水公司第11區管理處前大石頭刻字「惜水得福」，一起節約用水。（記者張聰秋攝）

北彰化地區增設臨時取水站。（記者張聰秋攝）

50處臨時取水站，45處地點如附圖表格所示。（經綠處提供）

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