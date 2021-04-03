多少人就賠多少錢！近15萬人臉書社團留言挨告 男付15萬和解

何姓民眾去年在臉書社團《~~我愛鹿港小鎮~~》的一篇貼文，引發底下2名團員留言互戰，因其中一人多次使用生殖器官字眼，最後雙方以15萬元和解，和解金額計算方式就是以臉書社團的人數為計算基準。（何姓民眾提供）

2021/04/03 22:43

［記者劉曉欣／彰化報導］臉書社團多少人就賠多少錢！彰化縣鹿港小鎮最大的臉書社團《 ~~我愛鹿港小鎮~~》，團員人數約有14.6萬人，去年何姓民眾1篇貼文引發了2位團友留言互戰，因為其中一方用詞提到生殖器官，另一方不滿而截圖提告，這2人在日前和解，和解金額以社群人數為基準，以1人1元為計算，最後以15萬元達成和解！

何姓民眾表示，他去年在《 ~~我愛鹿港小鎮~~》發了篇廢文，內容他不太記得了，結果貼文底下有2個年約2、30歲男子，彼此因為留言槓上了，其中1人留言態度比較強硬，還跟對方相約「來輸贏」，內容有很多次提到生殖器官，對方就憤而截圖提告。

何姓民眾強調，這起網路留言紛爭在調解下進行和解，原先提出和解金為20萬元，後來雙方各退一步，決定以《 ~~我愛鹿港小鎮~~》的團員人數為基準，因為團員約有14.6萬人，就以1人1元為計算標準，2人同意以15萬元達成和解，提告者也隨即撤告。

何姓民眾指出，這位賠錢和解的男子事後轉達說，這起事件為當成人生最大的教訓，因為自己理虧也站不住腳，很感謝對方願意退一步，希望大家可以這個真實例子為警惕。

何姓民眾表示，這起網路留言紛爭以15萬元和解金落幕，這筆錢對一般人來說，這是好幾個月的薪水，希望以後大家要在網路留言，在按下送出時再多看一下，因為網路發言是要文責自負的。

臉書社團《 ~~我愛鹿港小鎮~~》的施姓版主強調，希望團友發文或是回文，對於內容都要斟酌再斟酌，以避免吃上官司。

臉書社團《 ~~我愛鹿港小鎮~~》成員約有14.6萬人，而鹿港鎮人口才8萬多人，臉書社團的團員比小鎮人口還多了6萬人，無論是貼文與討論都非常踴躍，在彰化縣臉書社團當中，可說是互動性很高的社群。

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