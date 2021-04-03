為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    北斗「潤餅輝」今年人潮增3成 排隊民眾：為防疫忍了1年沒吃

    清明節將屆，北斗潤餅輝業者近日趕工製作潤餅皮。（記者陳冠備攝）

    清明節將屆，北斗潤餅輝業者近日趕工製作潤餅皮。（記者陳冠備攝）

    2021/04/03 17:48

    ［記者陳冠備／彰化報導］清明節就是要吃潤餅！去年受疫情影響，清明返鄉人數減少，今年疫情威脅減緩，返鄉掃墓人潮大增，彰化縣北斗鎮知名潤餅店「潤餅輝」今日一早就出現排隊人龍。業者表示，今年人潮比去年多了近3成，平均每人要排隊1.5小時才買得到。排隊民眾表示，因為防疫忍了1年沒吃潤餅，今年排再久都要吃到！

    業者陳弈汝表示，清明吃潤餅是國人傳統，每年此時都會出現大排長龍狀況，不過去年因疫情影響，返鄉祭祖民眾減少，也有不少家庭乾脆選擇不吃潤餅，排隊人數大減，但經過一年，國內防疫有成，加上4天清明假期，不少遊子已提早返鄉，假期第一天就出現排隊50公尺人龍，人數比去年增加近3成，其實也是恢復往年排隊人潮。

    陳弈汝說，潤餅輝已創業80多年，為傳承技藝，每年此時家族成員都會放下手邊工作聚集北斗大菜市場製作潤餅，今年出動20餘人，包括她年僅6 歲的兒子也要來幫忙，清明假期間將開47個火爐，每天可製作約24萬張潤餅皮，預計今、明兩天是消費最高峰，從清晨4點至晚上9點都可購買，但是要有長時間排隊的心理準備。

    顏姓民眾表示，每年都要返鄉來買潤餅輝的潤餅皮，可是去年為了防疫，忍了1年沒吃，今年疫情減緩特地來購買，早上9點就來排隊，排了快2個小時才買到，拿到熱騰騰的餅皮時，覺得排再久都值得。

    陳姓鎮民說，愛吃潤餅，覺得潤餅輝的餅皮包餡料比較不會破，每年都會來此購買，排隊約1.5小時，覺得還好，曾經排過更久，也幫去年沒吃到的親戚購買，大家都說，今年一定要吃到。

    今年清明假期返鄉祭祖人潮變多，北斗鎮知名潤餅皮店「潤餅輝」也出現排隊人龍。（記者陳冠備攝）

    今年清明假期返鄉祭祖人潮變多，北斗鎮知名潤餅皮店「潤餅輝」也出現排隊人龍。（記者陳冠備攝）

    每年清明期間，「潤餅輝」家族總動員製作潤餅皮，47火爐齊開仍供不應求。（記者陳冠備攝）

    每年清明期間，「潤餅輝」家族總動員製作潤餅皮，47火爐齊開仍供不應求。（記者陳冠備攝）

    北斗潤餅輝家族成員，從小開始訓練手藝。（記者陳冠備攝）

    北斗潤餅輝家族成員，從小開始訓練手藝。（記者陳冠備攝）

    不少排隊民眾頂著日曬，排隊1.5小時以上購買潤餅皮。（記者陳冠備攝）

    不少排隊民眾頂著日曬，排隊1.5小時以上購買潤餅皮。（記者陳冠備攝）

    民眾排了快2小時，終於拿到熱騰騰的潤餅皮，覺得排再久都值得。（記者陳冠備攝）

    民眾排了快2小時，終於拿到熱騰騰的潤餅皮，覺得排再久都值得。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》北斗名店「潤餅輝」防疫 發號碼牌減少民眾排隊
    2020/04/02 18:13

    武漢肺炎》北斗名店「潤餅輝」防疫 發號碼牌減少民眾排隊
    為了傳承80年潤餅手藝 這家人清明節都要請假1個月
    2019/04/05 20:10

    為了傳承80年潤餅手藝 這家人清明節都要請假1個月
    要吃百年傳承潤餅皮 凌晨4點就排隊
    2018/04/04 19:03

    要吃百年傳承潤餅皮 凌晨4點就排隊
    彰化縣今日熱門
    女高中生掉手機！背面紙條「你值得更好的」溫暖真相曝光
    2021/03/27 20:13

    女高中生掉手機！背面紙條「你值得更好的」溫暖真相曝光

    史上第一次！當孔子廟遇上魔術 路過的人都看傻了！
    2021/03/27 21:29

    史上第一次！當孔子廟遇上魔術 路過的人都看傻了！ 影片

    掃墓火警頻傳 彰縣26件、投縣40件
    2021/03/28 05:30

    掃墓火警頻傳 彰縣26件、投縣40件

    空手道少年劉宥廷 獲選彰縣自強兒童
    2021/03/28 05:30

    空手道少年劉宥廷 獲選彰縣自強兒童

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播