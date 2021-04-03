北斗「潤餅輝」今年人潮增3成 排隊民眾：為防疫忍了1年沒吃

清明節將屆，北斗潤餅輝業者近日趕工製作潤餅皮。（記者陳冠備攝）

2021/04/03 17:48

［記者陳冠備／彰化報導］清明節就是要吃潤餅！去年受疫情影響，清明返鄉人數減少，今年疫情威脅減緩，返鄉掃墓人潮大增，彰化縣北斗鎮知名潤餅店「潤餅輝」今日一早就出現排隊人龍。業者表示，今年人潮比去年多了近3成，平均每人要排隊1.5小時才買得到。排隊民眾表示，因為防疫忍了1年沒吃潤餅，今年排再久都要吃到！

業者陳弈汝表示，清明吃潤餅是國人傳統，每年此時都會出現大排長龍狀況，不過去年因疫情影響，返鄉祭祖民眾減少，也有不少家庭乾脆選擇不吃潤餅，排隊人數大減，但經過一年，國內防疫有成，加上4天清明假期，不少遊子已提早返鄉，假期第一天就出現排隊50公尺人龍，人數比去年增加近3成，其實也是恢復往年排隊人潮。

陳弈汝說，潤餅輝已創業80多年，為傳承技藝，每年此時家族成員都會放下手邊工作聚集北斗大菜市場製作潤餅，今年出動20餘人，包括她年僅6 歲的兒子也要來幫忙，清明假期間將開47個火爐，每天可製作約24萬張潤餅皮，預計今、明兩天是消費最高峰，從清晨4點至晚上9點都可購買，但是要有長時間排隊的心理準備。

顏姓民眾表示，每年都要返鄉來買潤餅輝的潤餅皮，可是去年為了防疫，忍了1年沒吃，今年疫情減緩特地來購買，早上9點就來排隊，排了快2個小時才買到，拿到熱騰騰的餅皮時，覺得排再久都值得。

陳姓鎮民說，愛吃潤餅，覺得潤餅輝的餅皮包餡料比較不會破，每年都會來此購買，排隊約1.5小時，覺得還好，曾經排過更久，也幫去年沒吃到的親戚購買，大家都說，今年一定要吃到。

今年清明假期返鄉祭祖人潮變多，北斗鎮知名潤餅皮店「潤餅輝」也出現排隊人龍。（記者陳冠備攝）

每年清明期間，「潤餅輝」家族總動員製作潤餅皮，47火爐齊開仍供不應求。（記者陳冠備攝）

北斗潤餅輝家族成員，從小開始訓練手藝。（記者陳冠備攝）

不少排隊民眾頂著日曬，排隊1.5小時以上購買潤餅皮。（記者陳冠備攝）

民眾排了快2小時，終於拿到熱騰騰的潤餅皮，覺得排再久都值得。（記者陳冠備攝）

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