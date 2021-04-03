「藏壽司」工程告示牌曝光！彰化網友刷爆留言：終於等到了

彰化市中華西路上的這張工程告示牌，讓彰化人眼睛都亮了。（記者劉曉欣攝）

2021/04/03 16:56

［記者劉曉欣／彰化報導］彰化人終於等到了！彰化市中華西路上一處鐵皮圍籬貼著工程告示牌，清楚寫著起造人是亞洲藏壽司負責人西川健太郎，讓許多人的眼睛都亮了，民眾也在彰化最大的臉書社群《彰化人大小事》刷爆留言，大喊彰化終於醒過來了！

彰化縣是6都以外的百萬人口大縣，因為長期以來沒有百貨公司，彰化人常常跑去台中市消費與用餐，只要看到連鎖餐廳先在台中市開店，就會問說何時來彰化？

而彰化首間的漢堡王在4月1日開幕，讓彰化人都說，終於不是愚人節的玩笑，當時就有許多人也都敲碗許願，希望有迴轉壽司連鎖品牌店來彰化插旗，才不必跑去台中排隊等候，沒想到，這個願望成真了。

彰化縣最大的臉書社團《彰化人大小事》才一貼出「藏壽司」工程告示牌，馬上引爆留言，並上彰化縣政府的建管便民服務資訊網確認，真的是今年初已經向縣府申請建照，也獲得審核通過，許多人都說，終於等到了。

有民眾就表示，中華西路因為鄰近中山高速公路彰化交流道、台1線、曉陽地下道、中華陸橋、中央陸橋與金馬路，車流量非常大，以往曾是大型婚紗店開店首選，但受到少子化影響，婚紗店重新洗牌，失去往昔風光，店面閒置多時，不久前見到拆除，隨後再加上圍籬，直到最近貼上工程告示牌，才知道原來是迴轉壽司連鎖餐廳要來了。

彰化市長林世賢表示，欣然見到大型連鎖餐廳進駐彰化市，帶動彰化市的商圈發展，也讓彰化市民在用餐上有更多的選擇。

彰化市中華西路原是大型婚紗店的首選，隨著少子化，婚紗店重新洗牌，如今成為連鎖壽司店的落腳處。（記者劉曉欣攝）

在彰化縣政府的健管便民服務資訊網，就可查到藏壽司今年初提出建照申請已通過審核。（截取自彰化縣政府網站）

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