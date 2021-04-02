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    首頁　>　彰化縣

    兒童節送大禮 埔心國小圖書館整新並多一處教學園區

    彰化縣埔心國小許貴登校長紀念教學園區落成，彰化縣長王惠美（左）感謝許貴登之子許明德（右）捐贈200萬元成立。（記者陳冠備攝）

    彰化縣埔心國小許貴登校長紀念教學園區落成，彰化縣長王惠美（左）感謝許貴登之子許明德（右）捐贈200萬元成立。（記者陳冠備攝）

    2021/04/02 19:58

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔心國小今年兒童節特別喜氣洋洋！第三任已故校長許貴登之子許明德教授，有感父親竭力奉獻教育，捐贈200萬元，幫學校整理荒地，並成立許貴登校長紀念教學園區，另外校方向縣府申請補助190萬元與募集50萬餘元，辦理校內黃明號圖書館「書福悅讀」計畫，讓圖書資源和資訊設備補好、補滿。今日兩館園區落成啟用，提供學生全新教育與閱讀空間。

    許明德表示，70多年前父親許貴登曾在埔心國小擔任校長，當時他宿舍在十多公里遠的員林育英國小附近，但他每天都騎腳踏車到校上課，3年多來風雨無阻，作育英才精神使人感動，為了緬懷其意志，2年前他希望能提供學校需求，於是找來友人桃園欣興電子董事長曾子章，捐助10萬元推動兒童科學教育，第二，就是校園有一塊土地都未整修規劃，決定規劃為科學園區。

    許明德說，後來評估該地不適合作為科學園區，於是改為許貴登校長紀念教學園區，結果又遇上疫情計畫停頓，直到去年底疫情減緩，才重啟計畫、施工，今年3月終於順利完工，也完成他的心願。

    彰化縣長王惠美也到場主持落成儀式，這是一個感恩的時刻，感佩許明德傳承其父教育精神，為埔心國小打造成活潑且舒適的戶外閱讀空間，希望小朋友能夠感恩惜福，善用學校優良環境，努力讀書，以後回饋地方。

    埔心國小於兒童節前夕，啟用校內黃明號圖書館「書福悅讀」計畫與「許貴登校長紀念教學園區」。（記者陳冠備攝）

    埔心國小於兒童節前夕，啟用校內黃明號圖書館「書福悅讀」計畫與「許貴登校長紀念教學園區」。（記者陳冠備攝）

    許明德教授（左）傳承其父教育精神，成立教育園區，開幕時熱烈地為縣長王惠美等人介紹碑文內容。（記者陳冠備攝）

    許明德教授（左）傳承其父教育精神，成立教育園區，開幕時熱烈地為縣長王惠美等人介紹碑文內容。（記者陳冠備攝）

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