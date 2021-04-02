超美！彰化5大賞花祕境曝光 連假衝一波

田中鎮艸日金道九重葛花開繽紛，美如童話，吸引民眾朝聖賞花。（記者陳冠備攝）

2021/04/02 18:48

〔記者陳冠備／彰化報導〕春暖花開，彰化縣5大賞花祕境─竹塘鄉水神廟木棉道、田中鎮艸日金道九重葛、二水鄉鐵道花旗木、彰化市大肚溪棒壘球場苦楝花祕境與員林市蜀葵花海，近日進入滿開期，適逢清明、兒童4天連假，吸引不少人前來賞花。遊客說，利用假期回鄉掃墓，剛好家鄉附近就有祕境，還能帶小朋友走走，一舉兩得。

彰化是全國花卉、林木重要產地，境內祕境不勝枚舉，不過進入春天花季才是重頭戲，包括種植在路邊、鐵道或是濁水溪畔旁等，花開期間各具風格特色，每年此時都吸引不少人朝聖打卡。

充滿異國神祕感的竹塘鄉水神廟木棉道目前花開6成，花期3月中到4月中，地點位於濁水溪河道堤防綠色水田中央，說是祕境絕不為過，不過，木棉花盛開時，成千上萬顆紅色花苞齊綻放，宛如一排紅色花瀑傾瀉，絕美情景如到異國賞花，充滿驚喜。

美如童話的田中鎮艸日金道九重葛，花期全年，今年久旱不雨，當地企業家葉昭欽向公所認領畸零地，斥資百萬種起300公尺長的九重葛，原本預計暑假後才盛開，沒想到久旱不雨，九重葛提前「炸開」，變成五顏六色的繽紛花牆，就像童話世界一樣夢幻。

鐵道賞花不用到阿里山！二水鄉鐵道花旗木目前花開6成，花期3月中到4月中，二水鄉公所為推廣觀光，5年前沿著台鐵集集線打造自行車道，種有30棵花旗木，沒想到花旗木花開如櫻花，每當火車呼嘯而過就飄下粉紅雨，浪漫美景引起轟動。

連續7年舉行的員林市蜀葵花海目前花開5成，花期3月底到4月底，員林市公所前文化觀光課已故前課長詹錫芬，為觀光而打造蜀葵花海，沒想到一炮而紅，還成為彰化賞花祕境濫觴，員林市公所傳承意志，今年將花海地點遷移至員林市西區運動公園，讓更多民眾方便賞花，雖然地點改了，但精神不滅。

彰化市大肚溪棒壘球場苦楝花祕境則是文青的最愛，目前花開5成，花期3月中到4月中，球場內種有大大小小數百棵苦楝樹，根本就是苦楝樹森林，而盛開的苦楝如白雪覆蓋，空氣中瀰漫淡雅花香，徜徉樹下令人如沐春風，成為民眾散步放鬆絕佳場所。

田中鎮艸日金道九重葛，原本預計暑假後才盛開，沒想到久旱不雨，九重葛提前「炸開」，變成五顏六色的繽紛花牆（記者陳冠備攝）

竹塘水神廟木棉花位於濁水溪河道堤防綠色水田中央，說是祕境絕不為過。（記者陳冠備攝）

二水鐵道花旗木盛開，每當火車呼嘯而過就飄下粉紅雨，浪漫美景引起轟動。（記者陳冠備攝）

員林市蜀葵花海已成為民眾賞花固定景點。（記者陳冠備攝）

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