為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    超美！彰化5大賞花祕境曝光 連假衝一波

    田中鎮艸日金道九重葛花開繽紛，美如童話，吸引民眾朝聖賞花。（記者陳冠備攝）

    田中鎮艸日金道九重葛花開繽紛，美如童話，吸引民眾朝聖賞花。（記者陳冠備攝）

    2021/04/02 18:48

    〔記者陳冠備／彰化報導〕春暖花開，彰化縣5大賞花祕境─竹塘鄉水神廟木棉道、田中鎮艸日金道九重葛、二水鄉鐵道花旗木、彰化市大肚溪棒壘球場苦楝花祕境與員林市蜀葵花海，近日進入滿開期，適逢清明、兒童4天連假，吸引不少人前來賞花。遊客說，利用假期回鄉掃墓，剛好家鄉附近就有祕境，還能帶小朋友走走，一舉兩得。

    彰化是全國花卉、林木重要產地，境內祕境不勝枚舉，不過進入春天花季才是重頭戲，包括種植在路邊、鐵道或是濁水溪畔旁等，花開期間各具風格特色，每年此時都吸引不少人朝聖打卡。

    充滿異國神祕感的竹塘鄉水神廟木棉道目前花開6成，花期3月中到4月中，地點位於濁水溪河道堤防綠色水田中央，說是祕境絕不為過，不過，木棉花盛開時，成千上萬顆紅色花苞齊綻放，宛如一排紅色花瀑傾瀉，絕美情景如到異國賞花，充滿驚喜。

    美如童話的田中鎮艸日金道九重葛，花期全年，今年久旱不雨，當地企業家葉昭欽向公所認領畸零地，斥資百萬種起300公尺長的九重葛，原本預計暑假後才盛開，沒想到久旱不雨，九重葛提前「炸開」，變成五顏六色的繽紛花牆，就像童話世界一樣夢幻。

    鐵道賞花不用到阿里山！二水鄉鐵道花旗木目前花開6成，花期3月中到4月中，二水鄉公所為推廣觀光，5年前沿著台鐵集集線打造自行車道，種有30棵花旗木，沒想到花旗木花開如櫻花，每當火車呼嘯而過就飄下粉紅雨，浪漫美景引起轟動。

    連續7年舉行的員林市蜀葵花海目前花開5成，花期3月底到4月底，員林市公所前文化觀光課已故前課長詹錫芬，為觀光而打造蜀葵花海，沒想到一炮而紅，還成為彰化賞花祕境濫觴，員林市公所傳承意志，今年將花海地點遷移至員林市西區運動公園，讓更多民眾方便賞花，雖然地點改了，但精神不滅。

    彰化市大肚溪棒壘球場苦楝花祕境則是文青的最愛，目前花開5成，花期3月中到4月中，球場內種有大大小小數百棵苦楝樹，根本就是苦楝樹森林，而盛開的苦楝如白雪覆蓋，空氣中瀰漫淡雅花香，徜徉樹下令人如沐春風，成為民眾散步放鬆絕佳場所。

    田中鎮艸日金道九重葛，原本預計暑假後才盛開，沒想到久旱不雨，九重葛提前「炸開」，變成五顏六色的繽紛花牆（記者陳冠備攝）

    田中鎮艸日金道九重葛，原本預計暑假後才盛開，沒想到久旱不雨，九重葛提前「炸開」，變成五顏六色的繽紛花牆（記者陳冠備攝）

    竹塘水神廟木棉花位於濁水溪河道堤防綠色水田中央，說是祕境絕不為過。（記者陳冠備攝）

    竹塘水神廟木棉花位於濁水溪河道堤防綠色水田中央，說是祕境絕不為過。（記者陳冠備攝）

    二水鐵道花旗木盛開，每當火車呼嘯而過就飄下粉紅雨，浪漫美景引起轟動。（記者陳冠備攝）

    二水鐵道花旗木盛開，每當火車呼嘯而過就飄下粉紅雨，浪漫美景引起轟動。（記者陳冠備攝）

    員林市蜀葵花海已成為民眾賞花固定景點。（記者陳冠備攝）

    員林市蜀葵花海已成為民眾賞花固定景點。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    花團錦簇真的很漂亮！清明連假阿里山賞花情報報您知
    2021/04/01 12:12

    花團錦簇真的很漂亮！清明連假阿里山賞花情報報您知
    粉紅花道超浪漫！台南西港花旗木爆開 賞花、看陣頭玩一波
    2021/03/27 20:00

    粉紅花道超浪漫！台南西港花旗木爆開 賞花、看陣頭玩一波

    買房到底好不好？專家教你這樣評估
    台中市外埔區黃色海芋盛開！吸引民眾賞花拍照
    2021/03/22 13:05

    台中市外埔區黃色海芋盛開！吸引民眾賞花拍照
    無心插柳！綠肥向日葵成美麗花海 柳營農民佛心開放賞花
    2021/03/20 19:24

    無心插柳！綠肥向日葵成美麗花海 柳營農民佛心開放賞花
    九重葛盛開 嘉義這「團」變身甜筒冰淇淋
    2021/03/18 08:53

    九重葛盛開 嘉義這「團」變身甜筒冰淇淋
    紫色秘境！古坑草嶺「麝香木」大爆花
    2021/03/14 08:56

    紫色秘境！古坑草嶺「麝香木」大爆花
    一夜爆開！淡水紫藤花園提早開園 「告別秀」浪漫紫爆
    2021/03/13 17:29

    一夜爆開！淡水紫藤花園提早開園 「告別秀」浪漫紫爆
    彰化縣今日熱門
    彰化烏溪伏流水井二期工程 拚45天內完工
    2021/03/27 05:30

    彰化烏溪伏流水井二期工程 拚45天內完工

    台61線彰化伸港段淤泥掉滿地 害3車車禍2人傷
    2021/03/27 12:50

    台61線彰化伸港段淤泥掉滿地 害3車車禍2人傷

    苦練電音三太子貼補家用 「空手道少年」獲選彰化自強兒童
    2021/03/27 14:11

    苦練電音三太子貼補家用 「空手道少年」獲選彰化自強兒童

    女子網路詐賣口罩一時爽 獲1萬7千元判2年
    2021/03/27 15:10

    女子網路詐賣口罩一時爽 獲1萬7千元判2年

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播