為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    彰化高中停水大作戰！校方說明為何關閉大部分飲水機

    彰化高中因應分區限水，大多數的飲水機將關閉，並貼上提醒小語，希望師生共體時艱。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化高中因應分區限水，大多數的飲水機將關閉，並貼上提醒小語，希望師生共體時艱。（記者劉曉欣翻攝）

    2021/04/02 18:11

    ［記者劉曉欣／彰化報導］因應台灣面臨最嚴峻的乾旱，彰化市也將從6日起進入「供5停2」分區限水階段，由於彰化高中全校師生2000多人，立即啟動「停水大作戰」，也將同步關閉大多數的飲水機，校方解釋，因為逆滲透飲水機在製水過程，每製水1公升就要耗費4公升的水量，以每人每日飲水2公升來換算，關閉飲水機可以省下40公頓的水。

    彰化高中校長王延煌表示，彰中位於八卦山上，本來就是管線末端，以往的經驗，在停水結束復水時，彰中因為管線位置的關係，就是會比其它地方「晚一點」來水，所以，這次得知要進入「供5停2」時，全校立即動起來，各處室都針對停水擬定作戰方針。

    王延煌強調，彰化高中因為學生多、面積大，加上又有住宿生，必須全面進行抗旱節水，水龍頭改採噴霧式，小便斗調整出水量，沖水馬桶放入寶特瓶來節水，在打掃用水部分，除了廁所以外都暫停。

    王延煌指出，學校也將在停水日關閉大多數的飲水機，改請學生自行帶開水上學，因為逆滲透飲水機在製水過程，每製水1公升就要耗費4公升的水量，以每人每日飲水2公升來換算，關閉飲水機可以省下40公頓的水。

    王延煌說，為了省水，避免開放冷氣，大型集會改為教室直播，如有必要開空調，一律改為送風，需要大量用水的實驗課、烹飪課則適度調整延後，也請住宿生配合，在停水日不要洗衣服。

    王延煌表示，這次「停水大作戰」從軟硬體雙管齊下，養成節水的生活好習慣，才能挺過乾旱危機。

    彰化高中位於八卦山上，地屬自來水管線末端，每次遇到停水之後的復水，水來得時間都比其它地區慢。（記者劉曉欣攝）

    彰化高中位於八卦山上，地屬自來水管線末端，每次遇到停水之後的復水，水來得時間都比其它地區慢。（記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    停水大作戰！彰化市「水桶」大賣
    2021/04/02 15:42

    停水大作戰！彰化市「水桶」大賣
    備戰台中「供5停2」 台水設338個供水站、30部水車巡視
    2021/04/02 13:49

    備戰台中「供5停2」 台水設338個供水站、30部水車巡視

    要就選最好的 富宇上城首購輕豪宅
    供5停2在即 台中市民先練習如何取水
    2021/04/01 20:53

    供5停2在即 台中市民先練習如何取水
    彰化縣今日熱門
    彰化烏溪伏流水井二期工程 拚45天內完工
    2021/03/27 05:30

    彰化烏溪伏流水井二期工程 拚45天內完工

    台61線彰化伸港段淤泥掉滿地 害3車車禍2人傷
    2021/03/27 12:50

    台61線彰化伸港段淤泥掉滿地 害3車車禍2人傷

    苦練電音三太子貼補家用 「空手道少年」獲選彰化自強兒童
    2021/03/27 14:11

    苦練電音三太子貼補家用 「空手道少年」獲選彰化自強兒童

    女子網路詐賣口罩一時爽 獲1萬7千元判2年
    2021/03/27 15:10

    女子網路詐賣口罩一時爽 獲1萬7千元判2年

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播