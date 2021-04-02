彰化高中停水大作戰！校方說明為何關閉大部分飲水機

彰化高中因應分區限水，大多數的飲水機將關閉，並貼上提醒小語，希望師生共體時艱。（記者劉曉欣翻攝）

2021/04/02 18:11

［記者劉曉欣／彰化報導］因應台灣面臨最嚴峻的乾旱，彰化市也將從6日起進入「供5停2」分區限水階段，由於彰化高中全校師生2000多人，立即啟動「停水大作戰」，也將同步關閉大多數的飲水機，校方解釋，因為逆滲透飲水機在製水過程，每製水1公升就要耗費4公升的水量，以每人每日飲水2公升來換算，關閉飲水機可以省下40公頓的水。

彰化高中校長王延煌表示，彰中位於八卦山上，本來就是管線末端，以往的經驗，在停水結束復水時，彰中因為管線位置的關係，就是會比其它地方「晚一點」來水，所以，這次得知要進入「供5停2」時，全校立即動起來，各處室都針對停水擬定作戰方針。

王延煌強調，彰化高中因為學生多、面積大，加上又有住宿生，必須全面進行抗旱節水，水龍頭改採噴霧式，小便斗調整出水量，沖水馬桶放入寶特瓶來節水，在打掃用水部分，除了廁所以外都暫停。

王延煌指出，學校也將在停水日關閉大多數的飲水機，改請學生自行帶開水上學，因為逆滲透飲水機在製水過程，每製水1公升就要耗費4公升的水量，以每人每日飲水2公升來換算，關閉飲水機可以省下40公頓的水。

王延煌說，為了省水，避免開放冷氣，大型集會改為教室直播，如有必要開空調，一律改為送風，需要大量用水的實驗課、烹飪課則適度調整延後，也請住宿生配合，在停水日不要洗衣服。

王延煌表示，這次「停水大作戰」從軟硬體雙管齊下，養成節水的生活好習慣，才能挺過乾旱危機。

彰化高中位於八卦山上，地屬自來水管線末端，每次遇到停水之後的復水，水來得時間都比其它地區慢。（記者劉曉欣攝）

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