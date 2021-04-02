彰化米糕有蟑螂嗆「下次不要買」遭洗版 業者出面說話了

業者強調，米糕都是中央廚房提供，彰化店只負責加熱。（記者劉曉欣翻攝）

2021/04/02 13:19

［記者劉曉欣／彰化報導］有民眾在臉書社團《爆料公社》指出，透過美食外送平台向彰化一家連鎖業者訂購餐點，其中所點的米糕卻發現有蟑螂，跟業者反應卻被強嗆「你下次不要買就好了」，引發民眾不滿，也讓業者臉書粉專被洗版砲轟，范姓業者今天出面道歉，強調在臉書留言的是以前合夥人的前女友，目前已聯絡不上她，未來將加強管理，希望消費者能夠原諒。

范姓業者表示，粉專管理員有好幾人，這次留言的是以前合夥人的前女友，目前已經沒有在上班了，無法理解為何如此回覆，從事發後打電話也聯絡不上她，真的只能向消費者說抱歉，也希望能夠再到店裡讓他們招待。

范姓業者強調，店裡的米糕都是中央廚房送到彰化店，再於店裡進行加熱，所以，如果米糕中間有蟑螂的話，目測也無法得知，發生這樣的事，真的非常抱歉。

這家位於彰化市的連鎖餐飲店，由范氏姊妹經營，姊妹檔從昨天得知此事後，整個晚上都睡不好，因為粉專被民眾留言洗版要訂「小強米糕」，姊妹倆只能逐一回覆與道歉，姊姊今天接受電訪更是語帶哽咽，強調他們很有誠意要道歉，未來也會加強管理。

彰化縣衛生局表示，如果販賣之食品含有蟲體，涉違反食品安全衛生管理法第17條規定，將會要求限期改正，如果仍未改善的話，可處以3萬元以上300萬元以下罰鍰。

有民眾點了米糕，發現裡頭有蟑螂，向業者的粉專私訊留言，卻被嗆下次不要買。（取自爆料公社）

有民眾點了米糕，發現裡頭有蟑螂，向業者的粉專私訊留言，卻被嗆下次不要買。（取自爆料公社）

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