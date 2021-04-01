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    中科二林園區人手缺很大 矽品17日徵才別錯過

    永鉅公司內部。（記者顏宏駿攝）

    永鉅公司內部。（記者顏宏駿攝）

    2021/04/01 22:10

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕矽品精密將進駐中科四期，預計投入800億元，創造出7500個工作機會！首批「開疆拓土」的員工將在本月17日招募，預計開出189個職缺，而中科四期二林園區內已進駐的廠商都面臨「人才缺很大」的情況，業者短不使出渾身解數，在地方招募人才。

    中科四期為地方帶來的效益，因為矽品即將進駐而被看見！矽品精密在17日將參在中科管理局舉辦的人才招募活動，這是中科管理局一年一度的人才招募，今年各園區內共21間廠商開出1397個職缺，其中矽品開出85個工程師、100個技術員、4個行政職缺，這些員工將來幾乎都在二林園區上班，有興趣的民眾在17日當天到台中市中科管理局參加人才招募面試。

    園區各廠商 都亟需人才

    事實上，目前進駐中科四期二林園區的廠商都面臨「缺工缺很大」的窘境，第1間進駐的愛民衛材，從溪湖鎮發跡，到中科四期擴廠，總經理賴志佳說，他們主要生產的是骨科手術衛材，公司成立32年，過去人力主要依靠「自己人介紹」，但這2年擴廠效益顯現，訂單量大增，「非常需要人才」，就連暑期工讀做人力包裝，他們都接受，而最缺的是專業的模具工程師。

    第二家進駐的是永鉅精密公司，他發跡於台中大雅，在中科四期覓地5公頃，目前員工近200人，總經理特助陳正芳說，他們專精於CＮＣ工具機製造，年營業額達5億元，最需要的是「在地」、「肯學」的人力，他們已進駐2年，許多中堅幹部都是「就地取才」，學歷不是問題，只要肯學，幹部都全力傳承，他們鼓勵員工再進修，也提供優渥的獎學金。

    永鉅公司總經理特助陳正芳（左）説，他們很希望招募在地人才。（記者顏宏駿攝）

    永鉅公司總經理特助陳正芳（左）説，他們很希望招募在地人才。（記者顏宏駿攝）

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