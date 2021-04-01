水龍頭故鄉 鹿港頂番婆719公頃 變更為一般農業區

鹿港頂番婆是水龍頭的故鄉，全世界一半的水龍頭都來自頂番婆，因此頂番派出所的建築立面就以水龍頭作為設計語彙。（記者劉曉欣攝）

2021/04/01 20:26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕解決農地工廠跨出一大一步！彰化縣議員凃淑媚表示，縣府在鹿港頂番婆地區推動「水五金田園生產聚落」，共有719公頃從特定農業區檢討變更為一般農業區，已通過中央審查，代表「水龍頭故鄉」即將邁向全新的時代！

解決農地工廠跨出一大步！

凃淑媚表示，全世界有一半的水龍頭都來自鹿港頂番婆地區，不只如此，頂番婆的水五金產業更形成完整的生產鏈，但業者長期以來都面臨缺乏工業用地的問題，而「水五金田園生產聚落」是透過新訂都市計畫的方法，才能徹底解決農地與工廠混用的情況，留住家鄉青年在地就業。

原地合法或是擴廠 意義重大

彰化縣水五金產業發展協會理事長陳啟鋒表示，這項意義非常重大，對頂番婆地區工廠是一大利多，因為無論是尋求原地合法或是擴廠，只要是對毗鄰廠區的土地是特定農業區的話，可能性微乎其微，但如果是一般農業區就方便許多，而業者都希望能夠早日讓工廠取得合法身份，才有利爭取外銷訂單。

縣府地政處副處長陳麗梅表示，鹿港「水五金田園生產聚落」特地農業區檢討變更為一般農業區，已通過內政部區域計畫委員會的審查，縣府將於近期進行公告程序。

縣府建設處長陳威宏指出，預計今年將會擬定「水五金田園生產聚落」新訂都市計畫草案，會先徵求各界意見，也會舉辦說明會，經過展覽公告後再送交彰化縣都市計畫委員會審議。

針對鹿港「水五金田園生產聚落」從特地農業區變更為一般農業區，縣府綠經處長劉玉平強調，特地農業區除非是重大建設，否則禁止辦理變更，管制非常嚴格；但一般農業區只要符合法規，就可以有條件進行變更為丁種建地，也就能夠取得用地的合法，兩者是有很大的區別。

鹿港頂番婆地區推動「水五金田園生產聚落」，共有719公頃從特定農業區檢討變更為一般農業區，已通過中央審查。（取自彰化縣議員凃淑媚臉書）

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