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    首頁　>　彰化縣

    富王鴨肉飯翻版？彰化米糕被吃到蟑螂 業者：下次不要買

    有民眾在臉書社團爆料指出，透過熊貓外送向彰化1間連鎖餐飲業者訂餐，吃到一半時發現裡面竟然有蟑螂。（圖取自爆料公社）

    有民眾在臉書社團爆料指出，透過熊貓外送向彰化1間連鎖餐飲業者訂餐，吃到一半時發現裡面竟然有蟑螂。（圖取自爆料公社）

    2021/04/01 22:33

    〔即時新聞／綜合報導〕有民眾在臉書社團爆料指出，透過熊貓外送向彰化1間連鎖餐飲業者訂餐，吃到一半時發現裡面竟然有蟑螂，告知店家還被嗆「你下次不要買就好了」，對話截圖曝光後網友怒轟「富王蟑米糕？」

    民眾在「爆料公社」發文指出，日前透過熊貓外送訂購彰化1間連鎖業者的餐點，叫了小籠湯包、米糕與鮮奶茶，共計239元，不料卻在餐點抵達後大快朵頤之際，在米糕內發現了1隻死亡的蟑螂，找到業者的臉書粉專私訊告知，卻被嗆「那你下次不要買就好了」，讓他超傻眼「連一句道歉都沒有？」

    原po表示「本來不打算爆料，知道小生意不容易，但，只要一句道歉很難？既然店家都這樣回應，避免小強繼續危害人間只能公諸於眾！」而他同時也回報熊貓外送系統，不過由於訂單已經成立超過24小時，因此熊貓外送發送電子郵件告知無法處理這筆訂單退款等相關事宜。

    許多網友不能接受店家的回覆內容，紛紛留言砲轟「這麼大隻裝飯的人眼睛不好嗎？」、「不衛生是其次，重點是說話那個口氣我吞不下！」、「什麼叫不要訂就好！？讓人怒氣滿分的答覆，米糕是叫小強米糕嗎？小強是必備材料，所以是正常的叫客人不要訂？不是該回覆『不好意思我們加強改進，檢討內部流程及環境』，不然改小強米糕專賣店比較名符其實」。

    民眾告知店家卻被嗆「那你下次不要買就好了」，對話截圖曝光後網友怒轟「富王蟑米糕？」。（圖取自爆料公社）

    民眾告知店家卻被嗆「那你下次不要買就好了」，對話截圖曝光後網友怒轟「富王蟑米糕？」。（圖取自爆料公社）

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