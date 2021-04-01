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    首頁　>　彰化縣

    不是愚人節玩笑！ 彰化首家漢堡王開幕 限時深夜時堂免費加肉

    漢堡王首度插旗彰化，台灣漢堡王執行長黃耀忠（圖左）為鐵粉廖士鈞（圖右）特製巨無霸5片牛肉的華堡，實現鐵粉吃爆的願望。（記者劉曉欣攝）

    漢堡王首度插旗彰化，台灣漢堡王執行長黃耀忠（圖左）為鐵粉廖士鈞（圖右）特製巨無霸5片牛肉的華堡，實現鐵粉吃爆的願望。（記者劉曉欣攝）

    2021/04/01 12:25

    ［記者劉曉欣／彰化報導］這真的不是愚人節開玩笑！連鎖漢堡品牌「漢堡王」首度在彰化插旗，今天開幕推出全台首見的限時深夜時堂「免費加肉」活動；台灣漢堡王執行長黃耀忠表示，因為知道彰化人愛吃爌肉飯，連宵夜也不例外，特別為彰化人量身打造的開幕驚喜，並創下全台首例延長營業時間到晚上12點！

    而今天「漢堡王」開幕也招待鐵粉廖士鈞特製巨無霸的華堡，把原本只有1片澳洲牛肉的華堡，加量到5片，滿足廖士鈞「必須吃爆」的心願；廖士鈞大口咬下，大呼過癮，強調這就是美式口味的漢堡，牛肉咬下去就是要有多汁的感覺。

    廖士鈞說，他在美國的時候，就非常喜歡吃「漢堡王」，回到彰化經營健身房後，就必須跑去台中吃漢堡王，他在臉書社群《彰化人大小事》看到貼文「漢堡王」要開的紅布條，馬上回應「必須吃爆」，沒想到竟然讓漢堡王找上他，還特製布條「@廖士鈞4月1日就等你來吃爆」，讓他開心到爆，今天馬上帶著健身房員工與家人，一起來吃爆。

    這是漢堡王繼去年在台南開幕推出巧克力華堡大受歡迎後，再次配合地方美食特色推出開幕限時活動，果然深深打中彰化人的心，開幕限時加肉首映場在今天上午11點到12點一推出，還不到10點就大排長龍；黃耀忠強調，今天晚上還首開宵夜場，從晚上9點到晚上12點也有「免費加肉」，只要2人以上臨櫃單點華堡、辣味華堡或是套餐，就讓彰化人獨享開幕「加肉」的深夜食堂，每人直接免費加送4.4盎司火烤牛肉一片。

    漢堡王為彰化鐵粉廖士鈞準備特製的5片牛肉巨無霸華堡。（記者劉曉欣攝）

    漢堡王為彰化鐵粉廖士鈞準備特製的5片牛肉巨無霸華堡。（記者劉曉欣攝）

    漢堡王首度插旗彰化，一早就大排長龍。（記者劉曉欣攝）

    漢堡王首度插旗彰化，一早就大排長龍。（記者劉曉欣攝）

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