彰縣田尾飲料店氣爆 透天公寓鐵窗、鐵門被震破

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爆
清心福全田尾店的氣爆畫面。（記者顏宏駿攝）
〔記者顏宏駿／彰化報導〕連鎖飲料清心福全田尾店，今天清晨6點多突然傳出氣爆，3層樓透天公寓鐵窗鐵門被震破，還向兩側波及5棟民宅。
意外現場有如被炸彈炸過，老闆1年前承租這間透天公寓營業，意外發生時他睡在2樓，氣爆後他也沒有受傷，當時鄰居並沒有聞到瓦斯味，為何會產生氣爆令人不解。消防局人員已到場調查，他們表示已經收集相關政務，對詳細原因不願多說。
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