小心了！139線 20K「死亡彎道」增測速桿 4/6「開拍」

139線大彰路20K這支固定式測速桿已驗收完成，確定從4月6日起正式「開拍」抓超速。 （記者湯世名翻攝）

2021/04/01 09:36

〔記者湯世名／彰化報導〕開麥拉！彰化縣縣道139線大彰路20K路段近年來發生數起死亡車禍而被冠上「死亡彎道」稱號，速限已調降至40公里，最近有用路人行經該路段時，發現20K彎道處矗立1支固定式測速照相桿，縣警局交通隊對此指出，這支測速桿已驗收完成，4月6日起正式「開拍」，且將不定期轉向抓超速。

139線彰化轄線車輛超速釀成的車禍事故頻傳，縣警局於2018年在21K處裝設固定式測速照相桿，汽、機車速限一律為50公里，寬容值10公里，亦即超速逾60公里就拍照告發，超速罰鍰為1200元以上2400元以下。唯超速行為仍屢見不鮮，還發生死傷車禍，其中20K彎道處發生多起死亡事故，2018年9月1名男大生騎機車過彎時失控墜谷身亡；去年9月1名男大生騎機車過彎失控摔車，慘遭大貨車輾斃，12月間1名男大生騎機車過彎摔車撞路樹慘死，民眾將之冠上「死亡彎道」稱號。

因超速行為造成車禍事件頻傳，大彰路19K台74甲線路口處到22K瑩光橋路段，從去年10月起將原本速限50公里調降為40公里，最近還在20K彎道處增設1支固定式測速照相桿，用路人紛紛拍照後分享親友「不要超速」。

縣警局交通隊長林世明指出，這支測速桿已於3月29日驗收完成，確定在4月6日起正式「開拍」，並無宣導期，希望能在加強相關執法設施後，將交通違規與事故件數降到最低，維護用路人的行車安全。

除了139線20K這支測速桿，交通隊另在埤頭鄉縣道152線16.5公里處，新設1支固定式測速照相桿，將同步於4月6日起啟用開抓。林世明表示，該路段為新拓寬完成的道路，由於拓寬後雙向計有4個快車道，道路寬敞筆直，為避免車速過快，因此增設測速照相桿，以提升行車安全，路段速限為60公里。

林世明說，目前轄內固定式超速及闖紅燈違規照相桿總計64處，設置地點均依規定公布於警政署及彰化縣警局官網，並提醒民眾超速部分一般道路處1200元至2400元罰鍰、闖紅燈部分處1800元至5400元罰鍰。取締處罰並不是目的，最重要是希望駕駛人都能遵守速限規定行駛，落實交通安全為首要目標。

彰警交通隊在埤頭鄉縣道152線16.5公里處，新設1支固定式測速照相桿，將於4月6日起啟用開抓。 （記者湯世名翻攝）

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