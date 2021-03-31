董事長小學堂！跟小學生提愛因斯坦 張安平滔滔不絕

台泥企業團董事長張安平為線西國小學童說明工業、能源的重要性。（記者劉曉欣攝）

2021/03/31 21:52

［記者劉曉欣／彰化報導］當董事長遇到小學生！台泥企業旗下台泥綠能的運維中心，設有「綠能願景館」，當台泥企業團董事長見到彰化線西國小學生，馬上拿出手機，強調生活太多東西都要用電，就像偉大科學家愛因斯坦拿到諾貝爾獎，並不是因相對論，而是解釋光與電的關係！

台泥綠能的運維中心位於彰濱線西區，今天宣布啟用，不只是掌握全國各地再生能源現場的即時情況，並同步設有「綠能願景館」，今天也特別邀請線西國小學童前來參觀。

張安平見到小朋友，馬上就上起「董事長小學堂」，他首先就提到，現代生活不能缺少工業，並馬上拿出手機來佐證，強調手機可以做很多事情，但生產手機的基礎正是工業，沒有工業就沒有手機。

張安平強調，現在生活沒有一樣東西跟工業沒有關係，就以頭髮來說好了，剪頭髮要用到剪刀，大面積耕作也要農機具，這都是工業所生產的東西，而工業的發展，跟能源有密切的關係，生活脫離不了電器，這都需要用電，也就是能源。

從工業談到能源，張安平進一步向小朋友上課，他以愛因斯坦為例，大家都知道他的相對論很出名，但是愛因斯坦獲得諾貝爾獎卻不是因為相對論，而是解釋了光與電的關係，而多元化的能源，將可以讓未來發展工業更有效率。

「綠能願景館」今天啟用，小朋友最愛展場內的互動科技，也有導覽員說明再生能源，還可以登上頂樓觀景台，欣賞19.9公頃「風光共存」電廠，也就是同時有太陽能板與風力發電機，歡迎機關與教育團體預約參觀。

小朋友超愛「綠能願景館」的互動科技。（記者劉曉欣攝）

台泥綠能運維中心設有願景館，從風力發電機說明風電。（記者劉曉欣攝）

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