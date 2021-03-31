挑戰深蹲被跳過？連勝文：沒什麼了不起！
〔記者張聰秋／彰化報導〕針對中廣董事長趙少康昨（30日）臉書PO文，自己做深蹲的畫面，文中邀請國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜一起來挑戰深蹲，被趙少康點名的人都是目前檯面上黨主席的熱門人選，卻跳過了國民黨智庫副董事長連勝文，對此，連勝文今在彰化市受訪被問及此事，他覺得趙少康只是剛好沒想到他，不會故意遺漏他，而會做深蹲沒什麼了不起，運動項目很多，不一定只有深蹲這項。
連勝文今天上午出席在彰化縣立美術館舉辦陳俗蓉水墨個展，會前，媒體問他有關趙少康臉書貼文邀請多人挑戰深蹲，湊巧，這些人都是參選國民黨主席檯面上被討論的熱門人選，點名名單中沒有連勝文，媒體進一步追問他個人參選黨主席的意願。
對此，連勝文說，「我們（指他）一直朝著我們既定的方向在前進」，一直以來都在經營基層，而他平常都會去健身房運動做深蹲，不見得要在鏡頭前做，家裡也可以做，只要對身體健康有益的運動項目，他都做蠻多的，更不是只有深蹲這一項，他強調，「會做深蹲沒什麼了不起的！」他沒被趙少康點名，他不覺得是趙少康故意遺漏他，趙少康也不會那麼無聊要故意漏他，應該只是剛好沒想到而已。
前內政部長廖了以設宴款待國軍退役將軍人士，會中，傳出參加者高喊支持江啟臣連任黨主席，連勝文被問到此事他說，他跟軍方的前輩都很熟，他能了解前輩在公開場合做出禮貌性的表態。