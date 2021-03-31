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    首頁　>　彰化縣

    挑戰深蹲被跳過？連勝文：沒什麼了不起！

    國民黨智庫副董事長連勝文欣賞畫作。（記者張聰秋攝）

    國民黨智庫副董事長連勝文欣賞畫作。（記者張聰秋攝）

    2021/03/31 12:24

    〔記者張聰秋／彰化報導〕針對中廣董事長趙少康昨（30日）臉書PO文，自己做深蹲的畫面，文中邀請國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜一起來挑戰深蹲，被趙少康點名的人都是目前檯面上黨主席的熱門人選，卻跳過了國民黨智庫副董事長連勝文，對此，連勝文今在彰化市受訪被問及此事，他覺得趙少康只是剛好沒想到他，不會故意遺漏他，而會做深蹲沒什麼了不起，運動項目很多，不一定只有深蹲這項。

    連勝文今天上午出席在彰化縣立美術館舉辦陳俗蓉水墨個展，會前，媒體問他有關趙少康臉書貼文邀請多人挑戰深蹲，湊巧，這些人都是參選國民黨主席檯面上被討論的熱門人選，點名名單中沒有連勝文，媒體進一步追問他個人參選黨主席的意願。

    對此，連勝文說，「我們（指他）一直朝著我們既定的方向在前進」，一直以來都在經營基層，而他平常都會去健身房運動做深蹲，不見得要在鏡頭前做，家裡也可以做，只要對身體健康有益的運動項目，他都做蠻多的，更不是只有深蹲這一項，他強調，「會做深蹲沒什麼了不起的！」他沒被趙少康點名，他不覺得是趙少康故意遺漏他，趙少康也不會那麼無聊要故意漏他，應該只是剛好沒想到而已。

    前內政部長廖了以設宴款待國軍退役將軍人士，會中，傳出參加者高喊支持江啟臣連任黨主席，連勝文被問到此事他說，他跟軍方的前輩都很熟，他能了解前輩在公開場合做出禮貌性的表態。

    國民黨智庫副董事長連勝文今參加在彰化縣立美術館舉辦陳俗蓉水墨個展，不少婆婆媽媽和婦女搶著跟他拍照。（記者張聰秋攝）

    國民黨智庫副董事長連勝文今參加在彰化縣立美術館舉辦陳俗蓉水墨個展，不少婆婆媽媽和婦女搶著跟他拍照。（記者張聰秋攝）

    國民黨智庫副董事長連勝文不覺得中廣董事長趟少康故意遺漏了他挑戰做深蹲，岡好沒想到而已。（記者張聰秋攝）

    國民黨智庫副董事長連勝文不覺得中廣董事長趟少康故意遺漏了他挑戰做深蹲，岡好沒想到而已。（記者張聰秋攝）

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