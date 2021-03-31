懷疑男友男女通吃 女友剪斷他的「命根子」沖掉...
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮1名年約40歲的越籍洪姓女子，懷疑男友黃男（約50多歲）結交另一名男友，昨天晚間11點竟拿出利剪將男友命根子剪斷，丟進馬桶沖掉。
溪湖消防隊獲報趕抵現，黃男命根子「不知去向」，黃男轉送彰化基督教醫院急救，目前沒有生命危險，但命根子恐已無法接回，警方今天早上才獲得消息目前正在偵查中。
男子命根子被應該會發生劇痛，但黃男睡前喝了多杯花雕酒，酒退後醒來才發現命根子不見，趕快叫119。（11:10更新）
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〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮1名年約40歲的越籍洪姓女子，懷疑男友黃男（約50多歲）結交另一名男友，昨天晚間11點竟拿出利剪將男友命根子剪斷，丟進馬桶沖掉。
溪湖消防隊獲報趕抵現，黃男命根子「不知去向」，黃男轉送彰化基督教醫院急救，目前沒有生命危險，但命根子恐已無法接回，警方今天早上才獲得消息目前正在偵查中。
男子命根子被應該會發生劇痛，但黃男睡前喝了多杯花雕酒，酒退後醒來才發現命根子不見，趕快叫119。（11:10更新）