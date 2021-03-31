想吃員林米糕榕要大排長龍 名牌哥等7分鐘就抓狂拿椅砸老闆

江姓男子（左）穿著名牌Burberry上衣到米糕榕吃美食，卻不耐久候，持鐵椅砸傷老闆、老闆娘，事後依違反社會秩序維護法移送法辦。（翻攝畫面）

2021/03/31 01:24

［記者陳冠備／彰化報導］彰化縣員林市知名美食老店「米糕榕」生意興隆，尤其用餐時段饕客總是大排長龍，3月28日傍晚6時許，一名穿著名牌Burberry上衣的江姓男子內用點餐，過了7分鐘，覺得等太久，竟突然拿起店內鐵凳砸向門口製作餐點的林姓業者跟老闆娘，導致兩人受有手、背部等瘀傷，店內人員見狀趕緊報警，警方隨即到場逮捕江姓男子，訊後依社會秩序維護法移送法辦。

根據店內監視器畫面顯示，28日晚上6點5分，這位「名牌哥」與1男子進入米糕店，坐在門口第一桌，6點7分兩人點好餐，不過當時店內、店外都有不少客人也在等候餐點，名牌哥看著服務員進進出出送餐給別人，卻等出火氣，6點14分時甚至故意踢倒椅子，不讓服務生送餐給別人，正當全店目光都被他吸引時，他突然站起，將椅子砸向門口正在做餐的林姓老闆與老闆娘。

老闆與老闆娘都被椅子砸中，老闆氣得一度衝上前理論，不過最後仍按住情緒報警，而等待警方到場時，名牌哥毫不在乎坐在店門口滑手機，抱怨店家愛理不理，讓他等了超過半小時，卻一直送餐給別人，最後還對店家嗆說「我卡細漢嗎？」、「恁在員林有辦法叫人，都馬上都叫來」、「大家來輸贏」等語。

對此，老闆表示，當天是星期日，又是用餐時段，外帶也是大排長龍，且當時店內還有許多客人比江男還要早到，大家都耐心等候，江男卻等不到10分鐘就抓狂，還用鐵椅砸人，覺得太過份了，實在是奧客。

員林派出所所長林健民表示，江男（49歲）當天先參加宗親會聚會，之後到KTV飲酒歡樂，接著由其姪子載到米糕店續攤醒酒，疑似不滿等待餐點時間過久，憤而持鐵椅砸向店員，造成兩名店員背部受傷，但目前店家尚未提出告訴，但江男已造成傷害與騷動，警方訊後先依社維法將江男送辦。

「伍告衰！」林姓業者說，江男酒醉續攤還砸人亂恐嚇，大家見其喝醉才按住動手情緒，等待警方到場處理，雖然做生意以和為貴，但他們將視江男後續態度，再決定是否提告。據了解，江男29日下午已透過他人轉達希望和解。

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江男隨後將鐵椅拿起，用力砸向門口的店員，抓狂舉動令店內客人看到傻眼。（翻攝畫面）

米糕榕老闆、老闆娘的手部、背部都被鐵椅砸到瘀傷。（記者陳冠備翻攝）

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