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    81年前的鋼板刻字喜帖！ 看見鹿港北頭漁村風華

    「北漂」超過一甲子的蔡槐澤，返回鹿港三合院老家，致力保存老屋，成立北頭文化館。（記者劉曉欣攝）

    「北漂」超過一甲子的蔡槐澤，返回鹿港三合院老家，致力保存老屋，成立北頭文化館。（記者劉曉欣攝）

    2021/03/30 20:47

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕一張81年前的鋼板刻字喜帖，隨著鹿港小鎮北頭文化館即將啟用而曝光了，也讓漁村聚落風華重新讓世人看見！

    鹿港小鎮北頭漁村因為鄰近港口，開發得早，成為繁盛一時的漁村聚落，後來因為港口淤積，加上道路拓寬，讓蜿蜒曲巷的北頭漁村風華不再，只剩狹道窄巷的殘破老房子。

    而北頭文化館是鹿港小鎮北頭漁村首見的老屋修繕案，也是當地難得一見保存完整的漁村三合院，「北漂」超過一甲子的蔡槐澤，重回鹿港老家，因為老屋漏水嚴重，他決定申請公部門補助來修繕老屋，打造成北頭文化館，挖出老家的紅眠床、衣櫃，重新整修後展出。

    蔡槐澤表示，北頭文化館將會展出家族珍貴的老照片與收藏文物，其中，就有父親蔡棟的結婚喜帖，這是阿公蔡起所親手刻出的鋼板字，因為婚禮是在日本昭和年間，喜帖書寫就是用日文，距離今年足足有81年，當年父母親結婚還有穿白紗、拿捧花，還特地到相館拍照，都是家族最珍貴的回憶。

    蔡槐澤說，蔡家三合院位於鹿港郭厝巷，歷史超過百年，北頭聚落以郭姓為多，當年蔡家先祖靠著曬鹽、討海等工作打拚，才能買下三合院定居在此，而蔡家二代均與郭家結姻緣，與北頭具有深厚關係，希望透過老屋保存，讓後代子孫能夠看到鹿港早年漁村聚落的風貌。

    負責北頭文化館整修的台灣小鎮文化協會理事長許書基表示，北頭漁村聚落比鹿港老街、中山路商店大街都來得早，許多鹿港人的記憶，就是來到北頭聚落就好像是一座迷宮，因為彎彎曲曲的巷弄太多，保存北頭漁村老屋，才能讓鹿港開墾移民史頁更加完整。

    蔡槐澤家族珍藏的日治年間的喜帖，距今81年，當初是用刻鋼板來印刷的喜帖，蔡父還有拍婚紗照。（記者劉曉欣攝）

    蔡槐澤家族珍藏的日治年間的喜帖，距今81年，當初是用刻鋼板來印刷的喜帖，蔡父還有拍婚紗照。（記者劉曉欣攝）

    蔡槐澤從老家閣樓找出紅眠床、衣櫃，在老屋展示供人參觀。（記者劉曉欣攝）

    蔡槐澤從老家閣樓找出紅眠床、衣櫃，在老屋展示供人參觀。（記者劉曉欣攝）

    鹿港北頭文化館是百年三合院進行修繕，屋頂可見原始的竹管與甘蔗板。（記者劉曉欣攝）

    鹿港北頭文化館是百年三合院進行修繕，屋頂可見原始的竹管與甘蔗板。（記者劉曉欣攝）

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