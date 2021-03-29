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    疫情不能出國乾脆擺攤賺錢 手作市集斜槓創業增1成

    疫情下不能出國，手作市集斜槓創業者反而增1成。（記者陳冠備攝）

    疫情下不能出國，手作市集斜槓創業者反而增1成。（記者陳冠備攝）

    2021/03/29 19:45

    〔記者陳冠備／彰化報導〕受疫情影響，國人無法出國，國旅反而成為熱門，手作市集也成為旅行踩點對象，擁有近300個品牌的「草地。綠市集」，去年疫情爆發至今，舉辦場次增加1.5倍，新進品牌也增加超過30個，其中不乏製造業主管、工程師或是護理師等，利用假日時間來斜槓。他們認為，參加市集讓平時勞累得以紓壓，額外收入讓年薪破百萬，一舉兩得。

    彰化田尾公路花園綠果庭院上週假日舉辦手作市集活動，現場販賣多肉植物相關物品，短短2天活動吸引數千人進場買「療癒」。「草地。綠市集」召集人廖慧諭表示，隨著國內疫情穩定，民眾出遊機會增加，因此不少民眾敲碗，希望舉辦市集，增加旅行樂趣，因此去年舉辦6場，今年至目前已規劃9場，萬萬沒想到手作市集商機也會逆勢成長。

    廖慧諭指出，場次增加，需要的品牌也要增加，這一年來有近100個品牌申請加入，不過最後精篩30組，詢問下發現，有不少創作者是因工作壓力大，或是疫情下無法出國，於是利用閒暇時間種植多肉植物、學習手作、甜點等，結果玩出心得，斜槓的收入還比正職高，因此報名參加市集，增加圈粉的機會。

    職業是化學試驗室工程師的謝宜君表示，工作時常待在小小實驗室，便開始種植多肉植物紓壓，因工作環境常有玻璃瓶廢棄物，於是利用本身專業，將玻璃瓶做成多肉植物的裝飾品，結果成為特色，作品除了網售也參加市集銷售，漸漸多了一筆穩定收入，相加年薪破百萬沒問題。雖然如此，謝宜君認為，參加市集不是為了賺錢，而是喜歡熱鬧相聚的氛圍，也看看大自然，心情就紓壓不少。

    從事進口貿易商行政人員的莊紹強說，因興趣開始接觸鋁線手作，也種植水耕植物創作，由於疫情無法出國，手作市集反而吸引消費，因此每個月參加一場，除了增加收入，也多了認識台灣的機會。

    職業是化學試驗室工程師的謝宜君，斜槓創業擺攤參加市集，增加年收入，工作壓力也得到紓解，一舉兩得。（記者陳冠備攝）

    職業是化學試驗室工程師的謝宜君，斜槓創業擺攤參加市集，增加年收入，工作壓力也得到紓解，一舉兩得。（記者陳冠備攝）

    受疫情影響，手作市集也成為旅行踩點對象，擁有近300個品牌的「草地。綠市集」，去年疫情爆發至今，舉辦場次從6場增加到9場。（記者陳冠備攝）

    受疫情影響，手作市集也成為旅行踩點對象，擁有近300個品牌的「草地。綠市集」，去年疫情爆發至今，舉辦場次從6場增加到9場。（記者陳冠備攝）

    從事進口貿易業的莊紹強說，疫情無法出國，手作市集反而吸引消費者。 （記者陳冠備攝）

    從事進口貿易業的莊紹強說，疫情無法出國，手作市集反而吸引消費者。 （記者陳冠備攝）

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