為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    彰縣和厝路拓寬恐開門緊鄰路 居民提疑點拍桌抗議

    彰縣府規劃將和美鎮和厝路一段67公尺長道路，拓寬為12公尺，不料影響沿線6戶透天厝部分建物，居民在屋前掛布條抗議。 （記者湯世名攝）

    彰縣府規劃將和美鎮和厝路一段67公尺長道路，拓寬為12公尺，不料影響沿線6戶透天厝部分建物，居民在屋前掛布條抗議。 （記者湯世名攝）

    2021/03/29 13:17

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣政府規劃將和美鎮和厝路一段67公尺長道路，拓寬為12公尺來改善交通，不料拓寬疑影響沿線6戶透天厝部分建物，造成住戶開門緊鄰大馬路，引發居民抗議，縣府今天舉行公聽會，居民強調和厝路一、二段長達3.4公里，為何僅拓寬67公尺長？質疑縣府與鎮公所居心不良，要求拓寬路段縮減為10公尺，並一度拍桌抗議，公聽會在火爆中進行，最終縣府工務處新建工程科長周瑞霖裁示會將居民意見帶回檢討，雙方不歡而散。

    彰縣府規劃將和美鎮和厝路一段67公尺長道路，拓寬為12公尺，不料影響沿線6戶透天厝部分建物，居民今在公聽會拍桌抗議，場面火爆。 （記者湯世名攝）

    彰縣府規劃將和美鎮和厝路一段67公尺長道路，拓寬為12公尺，不料影響沿線6戶透天厝部分建物，居民今在公聽會拍桌抗議，場面火爆。 （記者湯世名攝）

    和美鎮嘉卿路開通後，車流量暴增，導致與嘉卿路銜接的和厝路一段，上下班時間常出現塞車，縣府計畫拓寬，不料引發當地6住戶抗議，認為縣府不優先徵用和厝路上的國有地，卻強行徵收居民的房屋建地，此外，他們要求將原定拓寬的12公尺，縮減為拓寬10公尺，縣府與和美鎮公所卻執意照原定的12公尺動工，懷疑有其它政治因素或利益考量，令他們難以信服。

    彰縣府規劃將和美鎮和厝路一段67公尺長道路，拓寬為12公尺，不料影響沿線6戶透天厝部分建物，自救會成員今在公聽會拍桌抗議，還被警方架出場，場面火爆。（記者湯世名攝）

    彰縣府規劃將和美鎮和厝路一段67公尺長道路，拓寬為12公尺，不料影響沿線6戶透天厝部分建物，自救會成員今在公聽會拍桌抗議，還被警方架出場，場面火爆。（記者湯世名攝）

    縣府工務處今天在和美鎮月眉社區活動中心舉行公聽會，20多名反徵收自救會居民與會，縣議員柯振杯居中協調，縣警局派出30多名警力現場警戒。會議一開始即相當火爆，居民拍桌干擾會議進行，甚至爬過桌子表達抗議，被警方強行帶離，現場充斥罵聲與肢體推擠。

    彰縣府規劃將和美鎮和厝路一段67公尺長道路，拓寬為12公尺來改善交通，不料影響沿線6戶透天厝部分建物，縣府今天舉行公聽會，反徵收自救會成員在場外抗議。 （記者湯世名攝）

    彰縣府規劃將和美鎮和厝路一段67公尺長道路，拓寬為12公尺來改善交通，不料影響沿線6戶透天厝部分建物，縣府今天舉行公聽會，反徵收自救會成員在場外抗議。 （記者湯世名攝）

    居民指出，鎮公所、縣府若有心改善瓶頸交通路段，應將整條3.4公里長的和厝路全部拓寬為12公尺寬道路，而非僅拓寬僅67公尺長，此舉治標不治本；拓寬道路不優先撥用國有地，卻堅持強行徵收他們的房屋建地，令人匪夷所思；縣府執意用C258作為道路拓寬中心線，使道路拓寬工程動線明顯向東側民宅偏移，導致部分房屋建地恐被迫拆除，日後一開門就見馬路，影響安全甚鉅。

    彰縣府規劃將和美鎮和厝路一段67公尺長道路，拓寬為12公尺來改善交通，不料影響沿線6戶透天厝部分建物，縣府今天舉行公聽會，場面火爆，最終縣府工務處新建工程科長周瑞霖裁示會將居民意見帶回檢討，雙方不歡而散。 （記者湯世名攝）

    彰縣府規劃將和美鎮和厝路一段67公尺長道路，拓寬為12公尺來改善交通，不料影響沿線6戶透天厝部分建物，縣府今天舉行公聽會，場面火爆，最終縣府工務處新建工程科長周瑞霖裁示會將居民意見帶回檢討，雙方不歡而散。 （記者湯世名攝）

    工務處新建工程科長周瑞霖則表示，車道要縮減為10公尺寬基本上有難度，若能在道路寬度維持12公尺不變的原則下來縮減路肩，以此方式來研究改善。

    周瑞霖的回答讓居民相當不滿，氣得堅持拓寬路段縮減為10公尺，且縣府應給予承諾，並盡速再次舉行公聽會，唯周瑞霖仍強調拓寬10公尺非他能決定，他會將居民意見帶回研究處理，居民仍不買帳，雙方不歡而散。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    改善汽機車爭道 屏東縣道187線耗資5.3億拓寬動工
    2021/03/19 13:43

    改善汽機車爭道 屏東縣道187線耗資5.3億拓寬動工
    補償方案難喬 平鎮窄路拓寬卡住
    2021/03/13 19:11

    補償方案難喬 平鎮窄路拓寬卡住

    Open Studio數位影音新勢力
    花蓮新興路主線拓寬延宕 支線月底先通車
    2021/03/11 17:37

    花蓮新興路主線拓寬延宕 支線月底先通車
    南投中興路分洪工程 議員促利用徵收土地拓寬中興路
    2021/03/09 18:37

    南投中興路分洪工程 議員促利用徵收土地拓寬中興路

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    彰化縣今日熱門
    彰化山區水鹿誤中山豬吊腳跟掙扎出血 登山客合力救命
    2021/03/22 17:40

    彰化山區水鹿誤中山豬吊腳跟掙扎出血 登山客合力救命 影片

    生病住院沒錢都找他！ 彰化餐廳老闆「即刻救援」已破百萬元
    2021/03/22 20:57

    生病住院沒錢都找他！ 彰化餐廳老闆「即刻救援」已破百萬元

    帶頭打AZ疫苗 彰化醫院院長︰像蚊子叮
    2021/03/23 05:30

    帶頭打AZ疫苗 彰化醫院院長︰像蚊子叮

    《彰化》荔枝椿象卵片收購 最後一天繳逾10萬片
    2021/03/23 05:30

    《彰化》荔枝椿象卵片收購 最後一天繳逾10萬片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播