彰縣和厝路拓寬恐開門緊鄰路 居民提疑點拍桌抗議

彰縣府規劃將和美鎮和厝路一段67公尺長道路，拓寬為12公尺，不料影響沿線6戶透天厝部分建物，居民在屋前掛布條抗議。 （記者湯世名攝）

2021/03/29 13:17

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣政府規劃將和美鎮和厝路一段67公尺長道路，拓寬為12公尺來改善交通，不料拓寬疑影響沿線6戶透天厝部分建物，造成住戶開門緊鄰大馬路，引發居民抗議，縣府今天舉行公聽會，居民強調和厝路一、二段長達3.4公里，為何僅拓寬67公尺長？質疑縣府與鎮公所居心不良，要求拓寬路段縮減為10公尺，並一度拍桌抗議，公聽會在火爆中進行，最終縣府工務處新建工程科長周瑞霖裁示會將居民意見帶回檢討，雙方不歡而散。

彰縣府規劃將和美鎮和厝路一段67公尺長道路，拓寬為12公尺，不料影響沿線6戶透天厝部分建物，居民今在公聽會拍桌抗議，場面火爆。 （記者湯世名攝）

和美鎮嘉卿路開通後，車流量暴增，導致與嘉卿路銜接的和厝路一段，上下班時間常出現塞車，縣府計畫拓寬，不料引發當地6住戶抗議，認為縣府不優先徵用和厝路上的國有地，卻強行徵收居民的房屋建地，此外，他們要求將原定拓寬的12公尺，縮減為拓寬10公尺，縣府與和美鎮公所卻執意照原定的12公尺動工，懷疑有其它政治因素或利益考量，令他們難以信服。

彰縣府規劃將和美鎮和厝路一段67公尺長道路，拓寬為12公尺，不料影響沿線6戶透天厝部分建物，自救會成員今在公聽會拍桌抗議，還被警方架出場，場面火爆。（記者湯世名攝）

縣府工務處今天在和美鎮月眉社區活動中心舉行公聽會，20多名反徵收自救會居民與會，縣議員柯振杯居中協調，縣警局派出30多名警力現場警戒。會議一開始即相當火爆，居民拍桌干擾會議進行，甚至爬過桌子表達抗議，被警方強行帶離，現場充斥罵聲與肢體推擠。

彰縣府規劃將和美鎮和厝路一段67公尺長道路，拓寬為12公尺來改善交通，不料影響沿線6戶透天厝部分建物，縣府今天舉行公聽會，反徵收自救會成員在場外抗議。 （記者湯世名攝）

居民指出，鎮公所、縣府若有心改善瓶頸交通路段，應將整條3.4公里長的和厝路全部拓寬為12公尺寬道路，而非僅拓寬僅67公尺長，此舉治標不治本；拓寬道路不優先撥用國有地，卻堅持強行徵收他們的房屋建地，令人匪夷所思；縣府執意用C258作為道路拓寬中心線，使道路拓寬工程動線明顯向東側民宅偏移，導致部分房屋建地恐被迫拆除，日後一開門就見馬路，影響安全甚鉅。

彰縣府規劃將和美鎮和厝路一段67公尺長道路，拓寬為12公尺來改善交通，不料影響沿線6戶透天厝部分建物，縣府今天舉行公聽會，場面火爆，最終縣府工務處新建工程科長周瑞霖裁示會將居民意見帶回檢討，雙方不歡而散。 （記者湯世名攝）

工務處新建工程科長周瑞霖則表示，車道要縮減為10公尺寬基本上有難度，若能在道路寬度維持12公尺不變的原則下來縮減路肩，以此方式來研究改善。

周瑞霖的回答讓居民相當不滿，氣得堅持拓寬路段縮減為10公尺，且縣府應給予承諾，並盡速再次舉行公聽會，唯周瑞霖仍強調拓寬10公尺非他能決定，他會將居民意見帶回研究處理，居民仍不買帳，雙方不歡而散。

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