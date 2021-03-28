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    首頁　>　彰化縣

    抗旱奇景！300多年紅毛井泉水未斷過 在地人洗衣服聖地

    百年老井自然湧出山泉水，炎熱夏天湧出來的泉水照常很清涼。（記者張聰秋攝）

    百年老井自然湧出山泉水，炎熱夏天湧出來的泉水照常很清涼。（記者張聰秋攝）

    2021/03/28 19:46

    〔記者張聰秋／彰化報導〕雨下得太少，水情告急，彰化縣從4月6日起輪流分區供水，1周停水2天，面對抗旱延長賽即將開跑，彰化市歷史建築、300多年的紅毛井，仍不斷湧出山泉水，水質清澈但不能飲用，當地居民當成洗衣水源，清晨與日落黃昏，婦女們蹲在紅毛井前洗衣道搓揉、拍打衣物的畫面，成了全民抗旱大作戰的地方奇景。

    老一輩的彰化人大都知道，在彰化市藝術館（原稱「彰化中山堂」）後方有個古水井，這口井還是荷蘭人來台開鑿，水井被叫為「紅毛井」，井深不到2公尺，長年湧出天然的山泉水， 4、50多年前，還沒有洗衣機年代，村落裡有婦人專門幫人洗衣，免費的山泉水自然就成了手工洗衣業的主要水源。

    其實，在更早之前，八卦山「花鐘」景點旁銀橋下方有條小河流，順著山勢而下，潺潺溪水，是彰化人聚集溪床旁清洗衣服的「發源地」，隨著溪水減少，河床乾涸見底，才轉移陣地，改到鄰近「紅毛井」。

    流傳至今，即使家家戶戶都有洗衣機了，自來水也很普及，當地中山里、永福里一帶的里民，還是有很多人習慣來此手洗衣服，不乏一洗20年，從孩子出生到結婚生子，身分從媽媽變阿嬤，還是每2、3天就會拎著洗衣籃來此洗衣服。

    住在中山國小旁的吳姓婦人說，炎熱夏天紅毛井水還是很清涼，水質也不髒，衣服洗起來感覺特別乾淨，不會變黃。劉姓婦人表示，洗衣機很耗水，要抗旱就要節約用水，紅毛井水沒有因為久旱不雨而水源耗盡，上天賜予彰化人的禮物，要善加利用。

    紅毛井旁有間供奉土地公、土地婆的小廟，外地遊客慕名而來，對古井經過了3、400年之久還有泉水湧出，嘖嘖稱奇，更對井前還有人工砌成的洗衣水道大開眼見，這條水道是多年前縣府維護整修歷史建築，順應地方需求重新整理。

    紅毛井水質清涼，環保局抽驗水質，曾驗出大腸桿菌群密度與總菌落數數值超過飲用水標準，公告該處水質不能當作飲用水，負責管理該處水井的彰化市公所懸掛告示牌，提醒民眾注意。

    彰化市紅毛井是歷史建築，老井就在土地公廟前。（記者張聰秋攝）

    彰化市紅毛井是歷史建築，老井就在土地公廟前。（記者張聰秋攝）

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