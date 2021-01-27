春節「花在彰化」取消動態展演和接駁車 採實聯制入園

今年農曆過年花在彰化活動，因應防疫措施，仍開放園區讓民眾賞花，但取消動態展演和美食攤位等項目。（資料照，縣府提供）

2021/01/27 10:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府今天宣布，農曆春節在溪州公園舉辦「2021花在彰化系列活動」，考量群聚和中央防疫升級，決定將相關動態展演、接駁車接送全部取消，只維持戶外賞花區和1個最大型主體館室內展場，並採實聯制入場，園區只能喝水，不能吃東西，園區仍開放但全面提升防疫等級。

每年農曆過年，彰化最大活動就是「花在彰化」，今年第15年了，去年吸引86萬人次參觀，農業處長邱奕志表示，縣府經過多次開會討論，考量國內疫情仍在升溫中，地方防疫要跟著中央步調走，活動配合中央防疫規定執行，取消接駁車接送、開幕和閉幕活動，以及夜間開園和賞燈、新春特別節目，還有農特產品展售、美食區攤位都取消，原本夜間燈飾日後再重新規劃。

邱奕志指出，春節期間溪州公園的入園時間為早上9點到下午5點，請民眾攜帶身分證件或健保卡方便登記身分資料，入園前要量測體溫和加強手部消毒，園區如果不能保持1.5公尺的社交距離，須全程配戴口罩，賞花只能喝水不能飲食，主體館會實施總量管制，控制人流進出，防疫比照中央規定。

目前園區已經種植多種台灣花卉，還有主題館已建置濃厚異國風情的花卉佈置，用在地草花景觀設計和動物派對妝點大型牆面的藝術創作，已陸續完成，縣府歡迎民眾來賞花走春。

在桃園醫院武漢肺炎群聚感染事件發生之前，八卦山大佛風景區的「2021彰化月影燈季」已經開幕也點燈，春節期間燈飾會繼續點亮，縣府也提醒民眾前往時請配合做好防疫。

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今年花在彰化活動入園採實聯制，園區室內展場仍有1處最大館還是會開放，但要總量管制人流。（資料照，縣府提供）

花在彰化活動是彰化縣農曆過年期間最大的走春活動，今年因疫情影響，取消動態展演等活動，園區花都已種了，還是照常開放，採實聯制入園。（資料照，縣府提供）

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