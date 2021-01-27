鼻酸！彰縣陸海空搜救落海男30小時 今尋獲遺體家屬痛哭

彰化縣消防局連日出動空拍機以空中搜尋方式找人，陸海空大搜救30小時，今天清晨4時許在近海發現其遺體。 （記者湯世名翻攝）

2021/01/27 09:59

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣福興鄉26歲林姓男子24日深夜11時許致電友人表示「不想活了」，旋即失去聯繫，縣警局與消防局據報根據手機發話位址定位，在彰濱工業區海邊堤岸發現其所騎乘的機車與手機，連日來動員大批消防人員、海巡人員及出動空拍機以空中搜尋方式找人，陸海空大搜救30小時，今天清晨4時許在近海發現其遺體，家屬悲傷痛哭，令人鼻酸。

彰化縣警局勤務指揮中心25日凌晨零時許接獲報案指出，林男致電給友人表示不想活了，旋即掛斷電話，經警方定位發現林男最後發訊基地台於鹿港鎮彰濱工業區八仙海釣場附近；救災車組抵達八仙海釣場未發現可疑人事物，現場指揮官指派消防員協同警方及海巡單位，利用步尋及車尋方式尋找彰濱工業區一帶是否有可疑人車，不久於八仙海釣場往西約1.5公里處，發現林男的機車及手機，卻未發現林男行蹤。

25日大批消防員、海巡及救難協會人員冒著強風在海釣場附近搜尋，不僅出動救生艇在海面來回搜尋，甚至出動空拍機，以空中搜尋方式找人，直到今天清晨4時許，海巡人員在近海處發現林男，趕緊上前查看，卻發現林男身體僵硬，已明顯死亡，以長背板方式固定並吊掛至海堤內，家屬傷痛欲絕，由現場人員將大體裝入福壽袋交由現場警方及家屬後續處理。

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彰化消防局及海巡人員陸海空搜救落海的林男30小時，今晨在彰濱海域尋獲遺體，家屬悲傷不已。（記者湯世名翻攝）

彰化消防局及海巡人員陸海空搜救落海的林男30小時，今晨在彰濱海域尋獲遺體。（記者湯世名翻攝）

彰化消防局及海巡人員陸海空搜救落海的林男30小時，今晨在彰濱海域尋獲遺體，家屬悲傷不已。（記者湯世名翻攝）

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