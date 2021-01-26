彰縣去年出生率奪冠是津貼有效？民眾和房產專家都不認同

彰化去年人口總數下滑到只剩126萬多人，近10年來幾乎少了一個鄉鎮人口，全縣去年新生兒出生數全台居冠。（記者張聰秋攝）

2021/01/26 20:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕全國6都之外、人口第一大縣的彰化縣，去年（2020）新生兒出生率全國最高，只是生得多，人口外流也很多，去年「中漂」、「北漂」外流人口就有6132人，平均每個月流失511人，雖然有高出生率但人口外流太多，使得彰化縣近10年來人口總數早已跌掉一個鄉鎮人口，從130多萬下降到只剩126萬多人。

不少民眾說，彰化生活機能跟不上一溪之隔的大台中，房地產只能自住不能投資，同樣要繳房貸，不如在台中，台中才有增值空間。更有民眾說，彰化工作機會大都是傳統產業和餐飲服務業，工作難找，薪水也低，彰化活不下去不往外發展怎行啊！

內政部統計，2020年全台出生率最高的縣市是彰化縣，去年第3高今年再前進2名奪下冠軍，但生得多人口反倒「穩定」流失中，逐年流失約5、6000人，去年12月31日彰化縣人口總數只剩126萬6670人，跟高峰期超過130萬多人，10年來幾乎已少了1個鄉鎮，全台少子化嚴重，彰化人還如此敢生，引發熱議。

彰化縣政府分析，是社會福利鼓勵了生育，每胎3萬元全國最高的生育津貼，助攻年輕人在彰化生小孩。

不過，多數民眾和房產專家都不太認同這樣的分析，有房產專家說彰化有很多隱型「億萬」富翁，光是現金存款超過上億元的有錢人，全縣超過700多人，年輕人要能成家立業，基本要有自己的殼，爸媽購屋給小孩結婚生子，少了存頭期款的壓力，甚至連房貸都不用付了，年輕人自然就會想傳宗接代。

更有民眾直言，3萬元連買孩子幼兒期的尿布費都不夠，其實，彰化人並不是很敢生，而是全台相對都生得很少，1994年彰化新生兒還有2萬多人，到了2020年經過了26年，出生只剩1萬2000多人，一年就少生8000多人，不是彰化人敢生而是大家都生得很少，彰化出生人數下滑速度相對較緩慢而已。

還有房地產仲介業者指出，彰化很多年輕人買新房都是爸媽幫忙支付頭期款，有長輩幫忙，即使人口流失，在地購屋需求增加，去年彰化住宅新案428多億元刷新高，新屋貴森森，都直逼台中房價，大家還是搶著買，這是供給需求的關係。

縣府民政處逐年逐月統計彰化縣人口變化，仍呈正成長，出生數仍大於死亡數。（記者張聰秋攝）

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