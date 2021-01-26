稻種包裹鐵粉直接播種 省時省力又可避鳥類啄食

2021/01/26 20:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕國內水稻種植目前多以插秧方式為主，卻也造成秧苗供不應求，行政院農委會台中區農業改良場推廣水稻直接播種，研發將鐵粉披覆稻種上技術，使稻種顏色與土色相同，可避免鳥類啄食，並配合無人機技術，每分地只要3至5分鐘就可以播種完畢，比傳統插秧機快上一倍。

台中區農業改良場今日舉辦年終暨研發成果記者會，其中「鐵粉披衣稻種的濕式水稻直播技術」首度發表，負責研究該技術的作物改良課助理研究員吳以健表示，30年前的農業社會，台灣大部分農民仍使用直播方式，但直播方式有易被鳥啄食、漂浮等問題，才被插秧取代，為此參考日本、美國作法，開發「鐵粉披衣濕式稻種水稻直播技術」。

吳以健指出，鐵粉與泥田顏色相近，稻種就有保護色，鳥類看不到也不喜歡鐵粉味，就不會吃，而稻種包裹鐵粉後變重，放水後就不會漂浮，稻種有重量，根系扎根較長，也降低後期稻穗倒伏風險。

是否有重金屬污染？吳以健表示，鐵元素不屬於會污染的重金屬，影響土壤微乎其微，而日本透過鐵粉披衣直播技術已經快20年了，如此謹慎種稻民族都沒問題，顯示該技術可行性，而台灣亦透過改良承襲這項技術，將鐵粉去氧化，因此對環境保護絕對可以放心，而鐵粉披衣稻種只是在育苗前端，對後期管理與品質並無太大關係。

吳以健說，目前農業人口減少，育苗業則需要大量人力，造成衝擊，形成秧苗供不應求狀況，如果改用直接播種，就可省掉育苗時間成本跟人力，目前這項技術已在苗栗造橋、彰化二林以及雲林土庫等地試作，若結合無人機、施肥機，就能在土壤過軟無法插秧的菱角、荷花輪作田進行直播種稻，效果加倍。

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