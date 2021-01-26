彰化31家醫院今起入院需刷健保卡 一度大排長龍

彰化縣31家醫院從今天起需刷健保卡才能進入醫院。員林宏仁醫院20日就提早佈署門口查核管制，對患者進行TOCC調查。（記者陳冠備攝）

2021/01/26 16:58

［記者陳冠備／彰化報導］因應桃園醫院群聚疫情緊張，彰化縣升級防疫措施，境內31家醫院從今天（26日）起啟動門口查核健保卡管制，連探病和陪病者也都要登記，上午門診開始，就有部分醫院一度因民眾太多大排長龍。彰化縣衛生局長葉彥伯表示，昨日才緊急要求境內醫院配合，主要是透過刷卡管控1月6日至19日與桃園醫院的接觸者不能入院，所幸各醫院人力調度都沒問題，民眾也都能體諒防疫措施。

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情流行1年，威脅未見趨緩，加上桃園醫院群聚感染擴大回溯接觸者，彰化已知有4名接觸者，為免漏網之魚，彰化縣衛生局昨日下午緊急宣布縣內31家醫院需進行門口查核健保卡管制，讓醫院準確掌握並詢問接觸史，落實防疫。

彰化醫院表示，昨晚已在大門口完成3線的查核平台，今早8點開始進行查核管制，民眾一一排隊刷卡，也因有民眾不解，因而耗費不少時間解釋，但大部分民眾都願意配合，甚至有忘記帶健保卡的民眾為了陪年邁母親就診，回家拿健保卡再帶母親入院。

員林宏仁醫院表示，隨著國內這波疫情升溫，醫院在本月20日就提前佈署開始管制，針對患者進行TOCC的調查（旅遊史、職業別、接觸史、群聚），並謝絕訪客，為了防疫，民眾也都相當配合。

葉彥伯表示，到目前為止，尚未有醫院回報發現，已被中央匡列要居家隔離或自主健康管理而到醫院就醫或探病的民眾，反而很多民眾主動告知何時去過桃園醫院，或是探病接觸，不過都是在1月6日以前，這類民眾未被匡列居家隔離，還是可以進出醫院就診或探病。

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透過查核健保卡，就能追查民眾近30天的接觸史。（記者陳冠備攝）

進入醫院民眾需排隊先通過紅外線體溫監測，才能再進入管制站。（記者陳冠備攝）

彰化縣升級防疫措施，縣內31家醫院從今天（26日）起啟動門口查核健保卡管制。（彰化醫院提供）

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