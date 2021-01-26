彰縣醫院入口刷卡管制首日 民眾配合度出乎意料…

彰化秀傳醫院在入口處設置查核健保卡平台，依照衛生局要求啟動進出醫院要刷卡管制，首日上路，運作順暢，民眾配合度高。（記者張聰秋攝）

2021/01/26 14:11

〔記者張聰秋／彰化報導〕入冬後疫情升溫，加上，桃園醫院武漢肺炎群聚案擴大回溯接觸者，彰化縣31家醫院今天重啟去年6月解封之前，進出醫院都要刷健保卡管制，醫院都有過去年運作經驗今天運作順暢，在看診尖峰時段，因民眾太多而大排長龍須等候過卡，但多數民眾都有防疫視同作戰，甚至不少人主動表明何時去過桃園醫院，配合度出乎意料得好，截至目前為止，尚未發現已被中央匡列要居家隔離或自主健康管理而到醫院就醫或探病的這類民眾。

衛生局長葉彥伯表示，昨天緊急要求醫院重啟醫院入口刷健保卡管制進出，宣布之前有先徵詢醫院請醫院增加人力，刷卡動作並非要由醫護人員執行，保全、行政職員也可代勞，各醫院都表明可以配合實施，今天正式啟動，上午運作半天，情況都很順暢，醫院也可以經由刷卡動作，管控1月6日至19日有過桃園醫院接觸史的民眾，有接觸史的民眾不能入院。

彰化秀傳醫院昨晚就在總院和各分院入口處完成單線、雙線甚至4線的查核平台，上午10點到11點看診量尖峰時段，總院4線查核平台同步啟動，工作人員一邊刷卡一邊不厭其煩向民眾解釋原因，耗費一些時間，民眾要排隊等候，所幸民眾都能體諒此防疫作為，過程還順利。

今天開始的檢核健保卡管制，主要是查詢1月6至1月19日曾至桃園醫院就醫之病人及工作人員，他們已在健保卡被註記，若查到被註記的人，各醫院依照分流動線，會請他們改走發燒篩檢站路線，與人群分流，到急診室就醫，再由醫師視病患症狀進行必要治療，不過至目前為止並未發現這類民眾。

葉彥伯表示，衛生局要求醫院密切注意，來診病人或探病者是否有桃醫接觸史，並隨時回報管控情況，到目前為止，由於民眾防疫警覺性強，很多民眾健保卡未被註記，主動表明何時去過桃園醫院，或是，何時跟在桃園醫院探病之人有過接觸，很多都是在1月6日之前，或是曾與探病之人接觸過，中央目前並未匡列這類民眾，還是可以進出醫院就診或探病。

至於中央流行疫情指揮中心，擴大追溯桃園醫院接觸史，前晚匡列5000人須居家隔離，彰化縣有5人是擴大追溯的對象，目前這5人的病毒檢測結果尚未出爐，他們當中有4人繼續居家隔離中，1人14天自主健康管理今天期滿。

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彰化秀傳醫院增加人力在進出口設置查核平台，民眾配合度高，不少健保卡未被註記，也會主動表明何時去過桃園醫院。（記者張聰秋攝）

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