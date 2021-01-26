為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    逆向操作？彰市台灣大戲院公告2/5恢復營業 民：太會選時間...

    繼彰化大戲院之後，台灣大戲院也張貼公告將於2月5日恢復營業。 （記者湯世名攝）

    繼彰化大戲院之後，台灣大戲院也張貼公告將於2月5日恢復營業。 （記者湯世名攝）

    2021/01/26 08:53

    〔記者湯世名／彰化報導〕逆向操作？去年受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，彰化市兩大戲院龍頭台灣大戲院、彰化大戲院同步於4月暫停營運，後來疫情趨緩，彰化大戲院率先於去年7月重新營業，不料最近桃園接連爆出本土病例，疫情擴大，不少大型室外、室內活動紛紛取消之際，有民眾發現台灣大戲院張貼公告將於2月5日恢復營業，由於時機點相當敏感，不禁納悶「太會選時間了吧！」但也有民眾認為，只要落實消毒、戴口罩，不用太恐慌。

    台灣大戲院、彰化大戲院與員林市員林影城，並列彰化縣三巨頭，其票價比台中市首輪院線片還要便宜，是上班族、學生族的首選，不過去年受武漢肺炎疫情影響，導致片商無法正常提供片源，進而影響到戲院的營運，兩大戲院因此同步在4月27日暫停營運。

    去年台灣防疫有成，彰化大戲院感謝防疫人員的辛苦，感謝大家一起努力撐過這個疫情，率先於7月中旬重新營業，惟台灣大戲院卻無恢復營業計劃，令彰化市民望眼欲穿。

    最近桃園部立醫院接連爆發多起本土病例，引發國人恐慌，多個縣市大型室內、室外活動紛紛取消或延後舉辦，卻有民眾發現台灣大戲院最近張貼公告，將於2月5日恢復營業，民眾反應兩極化，有人高度期待台灣大戲院重新開幕，大讚農曆春節又多了一個看電影消遣的好去處，但也有民眾不解認為，去年疫情趨緩都未重新營業，如今疫情有擴大趨勢之際，台灣大戲院反而要恢復營業，「這是逆向操作嗎？」另有民眾認為，也可能是業者之前已公告要恢復營業，卻沒想到會遇到部立桃園醫院爆發本土病例，始料未及。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    繼彰化大戲院之後，台灣大戲院也張貼公告將於2月5日恢復營業。（記者湯世名攝）

    繼彰化大戲院之後，台灣大戲院也張貼公告將於2月5日恢復營業。（記者湯世名攝）

    彰化大戲院去年率先於7月中旬重新營業。 （記者湯世名攝）

    彰化大戲院去年率先於7月中旬重新營業。 （記者湯世名攝）

    彰化大戲院去年率先於7月中旬重新營業，並張貼公告要求民眾看電影全程配戴口罩。（記者湯世名攝）

    彰化大戲院去年率先於7月中旬重新營業，並張貼公告要求民眾看電影全程配戴口罩。（記者湯世名攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    世界實時統計：全球累計確診破1億例 死亡逾214萬人
    2021/01/26 08:27

    世界實時統計：全球累計確診破1億例 死亡逾214萬人
    疫情衝擊去年全球FDI大減42％ UNCTAD：今年更慘
    2021/01/26 08:23

    疫情衝擊去年全球FDI大減42％ UNCTAD：今年更慘

    領航盃無人機創意應用競賽正式啟航
    部桃擴大隔離5千人 各縣市回溯人數整理
    2021/01/26 07:59

    部桃擴大隔離5千人 各縣市回溯人數整理
    桃園新人因疫情在婚宴前3天告知延期 餐廳索賠22萬引論戰
    2021/01/26 07:49

    桃園新人因疫情在婚宴前3天告知延期 餐廳索賠22萬引論戰
    推翻川普解禁決定 拜登簽署南非等30國旅遊禁令
    2021/01/26 07:00

    推翻川普解禁決定 拜登簽署南非等30國旅遊禁令
    回憶2003抗煞！陳建仁：自大導致失敗
    2021/01/26 06:26

    回憶2003抗煞！陳建仁：自大導致失敗
    彰化縣今日熱門
    彩色口罩檢驗全合格！台灣優紙董座：關鍵在「水墨」
    2021/01/19 11:57

    彩色口罩檢驗全合格！台灣優紙董座：關鍵在「水墨」

    彰縣率先全國119救護車全面配置心電圖機 已救回79條命
    2021/01/19 13:46

    彰縣率先全國119救護車全面配置心電圖機 已救回79條命

    命大！19歲男子騎機車摔入3米深排水溝 還能打電話求助
    2021/01/19 15:05

    命大！19歲男子騎機車摔入3米深排水溝 還能打電話求助 影片

    國道連環撞！被撞小車翻車阿公沒事 年輕貨車駕駛受傷送醫
    2021/01/19 15:07

    國道連環撞！被撞小車翻車阿公沒事 年輕貨車駕駛受傷送醫

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播