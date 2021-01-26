逆向操作？彰市台灣大戲院公告2/5恢復營業 民：太會選時間...

繼彰化大戲院之後，台灣大戲院也張貼公告將於2月5日恢復營業。 （記者湯世名攝）

2021/01/26 08:53

〔記者湯世名／彰化報導〕逆向操作？去年受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，彰化市兩大戲院龍頭台灣大戲院、彰化大戲院同步於4月暫停營運，後來疫情趨緩，彰化大戲院率先於去年7月重新營業，不料最近桃園接連爆出本土病例，疫情擴大，不少大型室外、室內活動紛紛取消之際，有民眾發現台灣大戲院張貼公告將於2月5日恢復營業，由於時機點相當敏感，不禁納悶「太會選時間了吧！」但也有民眾認為，只要落實消毒、戴口罩，不用太恐慌。

台灣大戲院、彰化大戲院與員林市員林影城，並列彰化縣三巨頭，其票價比台中市首輪院線片還要便宜，是上班族、學生族的首選，不過去年受武漢肺炎疫情影響，導致片商無法正常提供片源，進而影響到戲院的營運，兩大戲院因此同步在4月27日暫停營運。

去年台灣防疫有成，彰化大戲院感謝防疫人員的辛苦，感謝大家一起努力撐過這個疫情，率先於7月中旬重新營業，惟台灣大戲院卻無恢復營業計劃，令彰化市民望眼欲穿。

最近桃園部立醫院接連爆發多起本土病例，引發國人恐慌，多個縣市大型室內、室外活動紛紛取消或延後舉辦，卻有民眾發現台灣大戲院最近張貼公告，將於2月5日恢復營業，民眾反應兩極化，有人高度期待台灣大戲院重新開幕，大讚農曆春節又多了一個看電影消遣的好去處，但也有民眾不解認為，去年疫情趨緩都未重新營業，如今疫情有擴大趨勢之際，台灣大戲院反而要恢復營業，「這是逆向操作嗎？」另有民眾認為，也可能是業者之前已公告要恢復營業，卻沒想到會遇到部立桃園醫院爆發本土病例，始料未及。

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繼彰化大戲院之後，台灣大戲院也張貼公告將於2月5日恢復營業。（記者湯世名攝）

彰化大戲院去年率先於7月中旬重新營業。 （記者湯世名攝）

彰化大戲院去年率先於7月中旬重新營業，並張貼公告要求民眾看電影全程配戴口罩。（記者湯世名攝）

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